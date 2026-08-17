El reclamo tras los 34 días de cierre: "La gestión del paso a Chile tiene que ser privada"

“No es suficiente. La gestión -de ambos lados- debe ser privada. Solo pasando en un día común de verano se advierte la dejadez del Paso”, planteó a través de la red social X.

El empresario también apuntó: “Mientras en otros países se inauguran obras de infraestructura faraónicas aquí llevamos más de un mes con el principal paso fronterizo cerrado por temporal de nieve. Insólito. Algo hicimos muy mal en las últimas décadas”, escribió.

Por fin este martes se podrá pasar a Chile.

Para Clément, además, la solución no necesariamente pasa por una obra de enorme magnitud. Frente a los proyectos que se siguen discutiendo, propuso priorizar alternativas que permitan mejorar la operación durante los temporales: “Se proponen túneles carísimos, pero se descartan opciones más prácticas: cobertizos y maquinaria”, señaló.

Su propuesta incluye que la inversión y la gestión queden en manos privadas, bajo un esquema tarifario que garantice recursos para mantener el corredor y, al mismo tiempo, establezca fuertes sanciones ante incumplimientos.

El impacto económico del cierre récord del paso a Chile

“¡Un mes! Cuánta negligencia”, detalló el gerente del Grupo Arcor Bruno Pescarmona también en X.

Y puso números al impacto que tiene el cierre del Cristo Redentor para la economía mendocina.

Según señaló, alrededor del 70% de las exportaciones de Mendoza sale por vía terrestre hacia Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor.

Tomando como referencia los U$S1.538 millones exportados por Mendoza en el último año, Pescarmona estimó que unos U$S1.070 millones dependen de ese corredor terrestre.

Larga fila de camiones en espera. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El dato permite dimensionar por qué cada jornada de cierre del paso no afecta solamente a quienes necesitan atravesar la cordillera, sino también al comercio exterior y a toda la cadena logística vinculada con las exportaciones mendocinas.

Parar 2.000 camiones cuesta un millón de dólares por día

El cierre del Paso Cristo Redentor no solo paralizó el comercio internacional: también generó un fuerte impacto económico para el transporte de cargas. Según estimaciones de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), cada unidad varada afronta un costo de entre U$S450 y U$S600 diarios.

Como ya contó Diario UNO, con unos 2.000 camiones detenidos durante parte del cierre, el costo de la paralización llegó a superar U$S1 millón por día. Además, durante los primeros 21 días se estimó que los transportistas habían perdido unos 25.000 viajes, ya que cada camión dejó de realizar entre cuatro y cinco cruces.

El impacto se fue amplificando a medida que pasaron las semanas. Al mes del cierre, se estimaban 3.400 camiones esperando cruzar hacia Chile, distribuidos entre distintos puntos de Mendoza.

Desde Chile también cuestionaron el estado del paso argentino

La crítica no quedó limitada al sector empresario mendocino. El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, aseguró que el tramo argentino del corredor presenta un deterioro mayor que el sector chileno y reclamó una respuesta coordinada entre ambos países.

“El camino argentino está mucho más deteriorado que el chileno”, sostuvo Rivera en diálogo con El Destape 1070.

El blanco predomina en el paisaje de alta montaña.

El jefe comunal chileno consideró que el problema excede las posibilidades de los gobiernos locales y planteó que Argentina y Chile deberían avanzar en una solución conjunta.

“Esto es un tema nacional”, afirmó, y mencionó como alternativas una eventual concesión binacional o la participación directa de ambos gobiernos en la administración del corredor.

Rivera también reclamó incorporar más tecnología para el despeje de nieve y consideró que no resulta sostenible que el principal paso fronterizo terrestre entre ambos países permanezca cerrado durante períodos tan prolongados.

La apertura del paso a Chile llega después de 34 días

La apertura del Paso Cristo Redentor quedó finalmente confirmada para este martes, luego de 34 días de cierre por el temporal de nieve.

Según el escueto comunicado, tras la apertura tendrá prioridad "exclusiva el transporte de cargas" en el horario de 9 a 21 de Argentina y de 8 a 20 del lado chileno.

Los camiones tendrán la posibilidad de cruzar los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto en una sola mano, mientras que los transportistas chilenos lo harán el viernes 21 y sábado 22.