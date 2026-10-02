El Paso Cristo Redentor permanece cerrado este viernes para todo tipo de vehículos debido a las condiciones meteorológicas adversas en la alta montaña. La situación será evaluada nuevamente este sábado, cuando las autoridades analizarán el estado de la ruta y las condiciones de transitabilidad tanto en la Ruta 7 como en la 60, del lado chileno.
El paso a Chile continúa cerrado y este sábado evaluarán si se puede habilitar o no el tránsito
Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor evaluarán las condiciones climáticas en la alta montaña. Hay previstas nevadas hasta el miércoles
En el sector de la Aduana de Horcones se registraba un sistema frontal con inestabilidad, nevadas y fuertes vientos.
Las precipitaciones níveas se extenderán durante la madrugada del sábado, mientras que se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.
La nieve continuará durante varios días
Para este sábado se prevé una mejora momentánea, pero desde las 17 se espera el ingreso de una vaguada en altura que volverá a generar condiciones favorables para nuevas nevadas.
Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor indicaron que el domingo podría nevar durante toda la jornada y que las precipitaciones podrían extenderse al menos hasta el miércoles 7 de octubre. Para el martes, además, se esperan vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Con este escenario, la eventual reapertura del paso dependerá de la evolución del tiempo, la visibilidad y el estado de la ruta internacional.
Un año marcado por las grandes nevadas en la cordillera
El cierre se produce después de un invierno con registros excepcionales de nieve en la alta montaña mendocina.
Durante el temporal iniciado en julio, Vialidad Nacional informó acumulaciones de hasta 4 metros de nieve en algunos sectores y señaló que fueron afectadas unos 80 kilómetros de la Ruta 7, con el mayor registro para la zona desde el 2008.
Los registros de acumulación de nieve de la estación Horcones son monitoreados por organismos vinculados al Departamento General de Irrigación y al Ianigla / Conicet, que permiten comparar la temporada actual con los registros históricos.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: continúa cerrado por condiciones climáticas adversas en alta montaña.
- Pronóstico de nieve: se esperan nevadas hasta el miércoles, con vientos fuertes intermitentes.
- Evaluación de reapertura: autoridades analizarán la transitabilidad y el clima este sábado.