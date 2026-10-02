El paso a Chile continúa cerrado y este sábado evaluarán si se puede habilitar o no el tránsito

La nieve continuará durante varios días

Para este sábado se prevé una mejora momentánea, pero desde las 17 se espera el ingreso de una vaguada en altura que volverá a generar condiciones favorables para nuevas nevadas.

Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor indicaron que el domingo podría nevar durante toda la jornada y que las precipitaciones podrían extenderse al menos hasta el miércoles 7 de octubre. Para el martes, además, se esperan vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Con este escenario, la eventual reapertura del paso dependerá de la evolución del tiempo, la visibilidad y el estado de la ruta internacional.

Un año marcado por las grandes nevadas en la cordillera

El cierre se produce después de un invierno con registros excepcionales de nieve en la alta montaña mendocina.

Durante el temporal iniciado en julio, Vialidad Nacional informó acumulaciones de hasta 4 metros de nieve en algunos sectores y señaló que fueron afectadas unos 80 kilómetros de la Ruta 7, con el mayor registro para la zona desde el 2008.

Los registros de acumulación de nieve de la estación Horcones son monitoreados por organismos vinculados al Departamento General de Irrigación y al Ianigla / Conicet, que permiten comparar la temporada actual con los registros históricos.