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¡Hay que aprovechar!

Banco Nación y MODO supermercados: ahorro de $100.000 durante octubre

Las promociones llegan hasta un 30% de descuento y en COTO no tienen límite de reintegro

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Ahorro en supermercados con Banco Nación y MODO durante octubre.

Ahorro en supermercados con Banco Nación y MODO durante octubre.

Los clientes del Banco Nación que abonen a través de MODO o la app BNA+ podrán acceder a enormes beneficios y reintegros en cadenas como ChangoMás, COTO, Día y La Anónima durante octubre. En algunos casos, los ahorros acumulados pueden sumar un 30% de descuento. Si se suman, tranquilamente los descuentos llegan a $100.000 durante octubre.

El Banco Nación renovó sus promociones para la compra en supermercados pagando a través de la billetera virtual MODO (o desde la app BNA+). Las promociones aplican según cada cadena, día de la semana y tipo de tarjeta habilitada.

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Banco Nación y MODO renovó sus promos en octubre.

A continuación, el detalle de cada beneficio, los días de vigencia, topes de reintegro y mínimos de compra exigidos:

Supermercado ChangoMás

  • Día: Lunes
  • Descuento base: 20% de ahorro con un tope de $25.000 por mes. La compra mínima debe ser de $75.000 para acceder al descuento del 20% y si se quiere lograr el reintegro de los 25.000 hay que comprar $100.000 de una sola vez.
  • Beneficio extra: +10% de ahorro adicional (tope de $7.500 por mes) exclusivo pagando con tarjetas Mastercard. Compra mínima: $15.000.

Supermercado COTO

  • Día: Martes.
  • Descuento base: 25% de ahorro SIN TOPE de reintegro.
  • Beneficio extra: +10% de ahorro adicional (tope de $7.500 por mes) exclusivo pagando con tarjetas Mastercard.
  • Compra mínima: sin compra mínima.

Supermercados Día

  • Días: viernes y sábados.
  • Descuento base: 20% de ahorro con un tope de $20.000 por mes. Compra mínima de $35.000.
  • Beneficio extra: +10% de ahorro adicional (tope de $7.500 por mes) exclusivo pagando con tarjetas Mastercard. Compra mínima: $15.000.

Supermercados La Anónima

  • Días: viernes, sábados y domingos.
  • Descuento base: 20% de ahorro con un tope de $15.000 por mes.
  • Beneficio extra: +10% de ahorro adicional (tope de $7.500 por mes) exclusivo pagando con tarjetas Mastercard.
  • Compra mínima: $10.000.
Si se organizan las compras, se puede ahorrar mucho con Banco Naci&oacute;n y MODO.

Si se organizan las compras, se puede ahorrar mucho con Banco Nación y MODO.

Claves para aprovechar las promociones

  • Forma de pago: las compras deben abonarse escaneando el código QR desde la aplicación MODO o la app BNA+, utilizando las tarjetas de crédito o débito del Banco Nación asociadas.
  • Adicional por Mastercard: El 10% adicional opera con un tope unificado de $7.500 mensuales por cliente pagando con tarjetas Mastercard asociadas a la promoción.

En pocas palabras

  • Banco Nación y MODO: Promociones de hasta 30% de descuento en supermercados durante octubre.
  • Beneficios por cadena: COTO ofrece reintegros sin tope, mientras que ChangoMás, Día y La Anónima tienen topes mensuales y mínimos de compra.
  • Descuento adicional Mastercard: Se suma un 10% extra con topes de $7.500 mensuales pagando con tarjetas Mastercard.
Resumen generado por Thinkindot AI

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