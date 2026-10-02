Los clientes del Banco Nación que abonen a través de MODO o la app BNA+ podrán acceder a enormes beneficios y reintegros en cadenas como ChangoMás, COTO, Día y La Anónima durante octubre. En algunos casos, los ahorros acumulados pueden sumar un 30% de descuento. Si se suman, tranquilamente los descuentos llegan a $100.000 durante octubre.
¡Hay que aprovechar!
Banco Nación y MODO supermercados: ahorro de $100.000 durante octubre
Las promociones llegan hasta un 30% de descuento y en COTO no tienen límite de reintegro
El Banco Nación renovó sus promociones para la compra en supermercados pagando a través de la billetera virtual MODO (o desde la app BNA+). Las promociones aplican según cada cadena, día de la semana y tipo de tarjeta habilitada.
A continuación, el detalle de cada beneficio, los días de vigencia, topes de reintegro y mínimos de compra exigidos:
Supermercado ChangoMás
- Día: Lunes
- Descuento base: 20% de ahorro con un tope de $25.000 por mes. La compra mínima debe ser de $75.000 para acceder al descuento del 20% y si se quiere lograr el reintegro de los 25.000 hay que comprar $100.000 de una sola vez.
- Beneficio extra: +10% de ahorro adicional (tope de $7.500 por mes) exclusivo pagando con tarjetas Mastercard. Compra mínima: $15.000.
Supermercado COTO
- Día: Martes.
- Descuento base: 25% de ahorro SIN TOPE de reintegro.
- Beneficio extra: +10% de ahorro adicional (tope de $7.500 por mes) exclusivo pagando con tarjetas Mastercard.
- Compra mínima: sin compra mínima.
Supermercados Día
- Días: viernes y sábados.
- Descuento base: 20% de ahorro con un tope de $20.000 por mes. Compra mínima de $35.000.
- Beneficio extra: +10% de ahorro adicional (tope de $7.500 por mes) exclusivo pagando con tarjetas Mastercard. Compra mínima: $15.000.
Supermercados La Anónima
- Días: viernes, sábados y domingos.
- Descuento base: 20% de ahorro con un tope de $15.000 por mes.
- Beneficio extra: +10% de ahorro adicional (tope de $7.500 por mes) exclusivo pagando con tarjetas Mastercard.
- Compra mínima: $10.000.
Claves para aprovechar las promociones
- Forma de pago: las compras deben abonarse escaneando el código QR desde la aplicación MODO o la app BNA+, utilizando las tarjetas de crédito o débito del Banco Nación asociadas.
- Adicional por Mastercard: El 10% adicional opera con un tope unificado de $7.500 mensuales por cliente pagando con tarjetas Mastercard asociadas a la promoción.
En pocas palabras
- Banco Nación y MODO: Promociones de hasta 30% de descuento en supermercados durante octubre.
- Beneficios por cadena: COTO ofrece reintegros sin tope, mientras que ChangoMás, Día y La Anónima tienen topes mensuales y mínimos de compra.
- Descuento adicional Mastercard: Se suma un 10% extra con topes de $7.500 mensuales pagando con tarjetas Mastercard.
Resumen generado por Thinkindot AI