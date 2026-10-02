Banco Nación y MODO supermercados: ahorro de $100.000 durante octubre

El Banco Nación renovó sus promociones para la compra en supermercados pagando a través de la billetera virtual MODO (o desde la app BNA+). Las promociones aplican según cada cadena, día de la semana y tipo de tarjeta habilitada.

Banco Nación y MODO renovó sus promos en octubre.

A continuación, el detalle de cada beneficio, los días de vigencia, topes de reintegro y mínimos de compra exigidos: