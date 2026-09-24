Préstamos de Banco Nación de hasta $50.000.000 en 72 cuotas: requisitos y quiénes pueden pedirlos

Las cuotas se debitan de manera automática de una caja de ahorro de la institución y se calculan mediante el sistema de amortización francés. Un aspecto clave a tener en cuenta es que el valor de la primera cuota (fijada a 30 días) no puede superar el 30% del haber mensual del solicitante. De este modo, el piso salarial y la evaluación crediticia que efectúa la entidad financiera terminarán determinando el monto definitivo al que podrá acceder cada cliente.

En lo que respecta a los costos financieros, la entidad fija para esta línea una Tasa Nominal Anual (TNA) del 71% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 99,33%. Al medir el Costo Financiero Total (CFT) de referencia sobre un préstamo de $2 millones a 72 meses, la TNA se ubica en 85,91% y la TEA alcanza el 129,27%.