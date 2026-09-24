El Banco Nación mantiene disponible su línea de créditos personales "Nación Libre Destino", una alternativa de financiamiento en pesos diseñada para acompañar diversos proyectos sin la obligación de certificar en qué se utilizará el dinero. La propuesta permite solicitar montos que van desde un mínimo de $1.000.000 hasta un máximo de $50.000.000, con la posibilidad de cancelar el capital en un plazo de hasta 72 meses (seis años).
Préstamos de Banco Nación de hasta $50.000.000 en 72 cuotas: requisitos y quiénes pueden pedirlos
El Banco Nación relanzó los créditos Nación Libre Destino de hasta $50 millones a pagar en 6 años. Antigüedad requerida y tasas
Las cuotas se debitan de manera automática de una caja de ahorro de la institución y se calculan mediante el sistema de amortización francés. Un aspecto clave a tener en cuenta es que el valor de la primera cuota (fijada a 30 días) no puede superar el 30% del haber mensual del solicitante. De este modo, el piso salarial y la evaluación crediticia que efectúa la entidad financiera terminarán determinando el monto definitivo al que podrá acceder cada cliente.
En lo que respecta a los costos financieros, la entidad fija para esta línea una Tasa Nominal Anual (TNA) del 71% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 99,33%. Al medir el Costo Financiero Total (CFT) de referencia sobre un préstamo de $2 millones a 72 meses, la TNA se ubica en 85,91% y la TEA alcanza el 129,27%.
Requisitos y antigüedad para acceder a los préstamos del Banco Nación
El abanico de beneficiarios es amplio. Pueden postularse trabajadores activos cuya edad al finalizar el crédito no exceda el límite jubilatorio de su régimen, así como jubilados, pensionados, retirados (incluso si no cobran sus haberes en el BNA) y excombatientes de Malvinas que perciban pensiones vitalicias de guerra.
Las condiciones exigidas varían según el perfil laboral:
- Relación de dependencia (planta permanente): se requiere una antigüedad de 6 meses en el empleo actual y acreditar un año de continuidad laboral.
- Contratados y temporarios: deben certificar al menos 2 años de antigüedad y contar con contrato vigente.
- Monotributistas: se solicita un mínimo de 2 años de ejercicio de la actividad desde la fecha de inscripción.
- Autónomos: deben registrar un año de ejercicio profesional u oficio a contar desde la presentación de la primera declaración jurada de Ganancias.
Un atributo destacado del programa es la posibilidad de renovación. Quienes mantengan un historial de pago regular podrán solicitar un nuevo préstamo una vez cancelado al menos el 10% de las cuotas acordadas. La aprobación final de cada operación quedará supeditada al análisis crediticio individual.
En pocas palabras
- Banco Nación: ofrece créditos personales "Nación Libre Destino" de hasta $50 millones.
- Plazo y cuotas: financiación en pesos a pagar en hasta 72 meses, con cuotas automáticas de caja de ahorro.
- Requisitos: varían según antigüedad laboral, para relación de dependencia, monotributistas y autónomos.