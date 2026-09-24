Hasta 40% de descuento y ofertas que no se pueden desaprovechar en 48 cuotas

La Tienda BNA+ del Banco Nación renovó su catálogo de promociones con una campaña especial que reúne productos de reconocidas marcas y descuentos de hasta 40%.
La propuesta está disponible a través de la plataforma de comercio electrónico del BNA e incluye artículos de tecnología, cocina, climatización y cafetería. Entre las marcas que participan se encuentran:
- HP
- Midea
- Atma
- Nespresso, con rebajas diferentes según cada producto.
El mayor descuento de la campaña corresponde a Nespresso, cuyos productos seleccionados tienen hasta 40% de descuento. La oferta contempla cafeteras, accesorios y otros artículos vinculados al mundo del café.
HP, Midea y Atma también tienen ofertas en Tienda BNA+
En el segmento tecnológico, HP ofrece descuentos de hasta 30% en productos seleccionados. La propuesta incluye notebooks, periféricos, accesorios y equipos destinados tanto al trabajo como al entretenimiento.
Por su parte, Midea participa con rebajas de hasta 30%. Dentro de su catálogo aparecen equipos de:
- Climatización
- Electrodomésticos
- Distintas soluciones para el hogar
Atma también tiene hasta 30% de descuento en determinados productos. Entre las alternativas disponibles figuran freidoras de aire, licuadoras, cafeteras, procesadoras, hornos eléctricos y otros pequeños electrodomésticos.
Además de las rebajas, los productos adheridos cuentan con distintas alternativas de financiación.
Las cuotas disponibles para comprar en Tienda BNA+
Según el producto elegido, los clientes pueden acceder a hasta 20 cuotas sin interés. Algunas publicaciones también permiten financiar las compras en hasta 48 cuotas fijas mediante Préstamo Nación.
Así, la campaña de Tienda BNA+ combina descuentos directos con opciones de financiación para productos de tecnología, cocina, climatización y cafetería de las marcas incluidas en la promoción.
En pocas palabras
- Tienda BNA+: renovó su catálogo con hasta 40% de descuento en tecnología, electrodomésticos, climatización y cafetería.
- Marcas destacadas: HP, Midea y Atma ofrecen hasta 30% de descuento, mientras que Nespresso tiene hasta 40% en productos seleccionados.
- Financiación: las compras pueden realizarse hasta en 20 cuotas sin interés o hasta 48 cuotas fijas con Préstamo Nación.