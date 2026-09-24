Inicio Economía Oferta
Oportunidad

Hasta 40% de descuento y ofertas que no se pueden desaprovechar en 48 cuotas

Muchas marcas renovaron sus promociones con ofertas de hasta 40% en tecnología, electrodomésticos, climatización y cafetería

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
El Banco Nación ofrece importantes descuentos en su tienda BNA+. Imagen ilustrativa. 

El Banco Nación ofrece importantes descuentos en su tienda BNA+. Imagen ilustrativa. 

La Tienda BNA+ del Banco Nación renovó su catálogo de promociones con una campaña especial que reúne productos de reconocidas marcas y descuentos de hasta 40%.

La propuesta está disponible a través de la plataforma de comercio electrónico del BNA e incluye artículos de tecnología, cocina, climatización y cafetería. Entre las marcas que participan se encuentran:

  • HP
  • Midea
  • Atma
  • Nespresso, con rebajas diferentes según cada producto.
La tecnolog&iacute;a, con descuentos importantes en la tienda BNA+. Imagen ilustrativa.&nbsp;

La tecnología, con descuentos importantes en la tienda BNA+. Imagen ilustrativa.

El mayor descuento de la campaña corresponde a Nespresso, cuyos productos seleccionados tienen hasta 40% de descuento. La oferta contempla cafeteras, accesorios y otros artículos vinculados al mundo del café.

HP, Midea y Atma también tienen ofertas en Tienda BNA+

En el segmento tecnológico, HP ofrece descuentos de hasta 30% en productos seleccionados. La propuesta incluye notebooks, periféricos, accesorios y equipos destinados tanto al trabajo como al entretenimiento.

Por su parte, Midea participa con rebajas de hasta 30%. Dentro de su catálogo aparecen equipos de:

  • Climatización
  • Electrodomésticos
  • Distintas soluciones para el hogar

Atma también tiene hasta 30% de descuento en determinados productos. Entre las alternativas disponibles figuran freidoras de aire, licuadoras, cafeteras, procesadoras, hornos eléctricos y otros pequeños electrodomésticos.

Los electrodom&eacute;sticos aparecen con promos y descuentos en la tienda BNA+. Imagen ilustrativa.&nbsp;

Los electrodomésticos aparecen con promos y descuentos en la tienda BNA+. Imagen ilustrativa.

Además de las rebajas, los productos adheridos cuentan con distintas alternativas de financiación.

Las cuotas disponibles para comprar en Tienda BNA+

Según el producto elegido, los clientes pueden acceder a hasta 20 cuotas sin interés. Algunas publicaciones también permiten financiar las compras en hasta 48 cuotas fijas mediante Préstamo Nación.

Así, la campaña de Tienda BNA+ combina descuentos directos con opciones de financiación para productos de tecnología, cocina, climatización y cafetería de las marcas incluidas en la promoción.

En pocas palabras

  • Tienda BNA+: renovó su catálogo con hasta 40% de descuento en tecnología, electrodomésticos, climatización y cafetería.
  • Marcas destacadas: HP, Midea y Atma ofrecen hasta 30% de descuento, mientras que Nespresso tiene hasta 40% en productos seleccionados.
  • Financiación: las compras pueden realizarse hasta en 20 cuotas sin interés o hasta 48 cuotas fijas con Préstamo Nación.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar