Hasta 40% de descuento y ofertas que no se pueden desaprovechar en 48 cuotas

HP, Midea y Atma también tienen ofertas en Tienda BNA+

En el segmento tecnológico, HP ofrece descuentos de hasta 30% en productos seleccionados. La propuesta incluye notebooks, periféricos, accesorios y equipos destinados tanto al trabajo como al entretenimiento.

Por su parte, Midea participa con rebajas de hasta 30%. Dentro de su catálogo aparecen equipos de:

Climatización

Electrodomésticos

Distintas soluciones para el hogar

Atma también tiene hasta 30% de descuento en determinados productos. Entre las alternativas disponibles figuran freidoras de aire, licuadoras, cafeteras, procesadoras, hornos eléctricos y otros pequeños electrodomésticos.

Los electrodomésticos aparecen con promos y descuentos en la tienda BNA+. Imagen ilustrativa.

Además de las rebajas, los productos adheridos cuentan con distintas alternativas de financiación.

Las cuotas disponibles para comprar en Tienda BNA+

Según el producto elegido, los clientes pueden acceder a hasta 20 cuotas sin interés. Algunas publicaciones también permiten financiar las compras en hasta 48 cuotas fijas mediante Préstamo Nación.

Así, la campaña de Tienda BNA+ combina descuentos directos con opciones de financiación para productos de tecnología, cocina, climatización y cafetería de las marcas incluidas en la promoción.