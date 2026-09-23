Ampliación del Aeropuerto El Plumerillo: luz verde para licitación de la obra de U$S20 millones

"Son 3 días hábiles para el llamado, plazo para completar algunos detalles. Luego siguen las visitas y recorrida de empresas al aeropuerto, pero más allá de que se financia con un fideicomiso es una licitación pública y con la presentación de propuestas llevará un tiempo", precisó el gerente regional de Aeropuertos Argentina, Sergio Rinaldo.

Con una ampliación del 40%, el aeropuerto de Mendoza podrá operar más vuelos internacionales en simultáneo

Entre la licitación y el inicio de obra en el Aeropuerto de Mendoza

La presentación de sobres, de acuerdo a lo programado, sería entre octubre y noviembre. Pero, aún con propuestas que queden excluidas por requerimientos técnicos, habrá dilaciones que, según Rinaldo "hará que si todo va bien, la obra pueda adjudicarse en diciembre".

De ser así, en Aeropuertos Argentina no descartan que, con viento a favor, la obra pueda empezar entre enero y marzo próximos.

El proyecto arquitectónico original plantea que la aeroestación crezca operativamente hasta un 40%. Esto le va a permitir recibir más vuelos internacionales, que en definitiva refleja la proyección de un mayor flujo de turismo receptivo.

Por lo pronto, con los últimos requerimientos del ORSNA ya satisfechos, antes de que termine septiembre estará publicada en la página web de Aeropuertos Argentina la fecha del llamado y período para recepcionar los sobres, un paso clave.

Mientras avanza la licitación de la obra en el interior del aeropuerto, paralelamente a la construcción del tramo del Metrotranvía le falta sólo un 25% para culminar

Lo nuevo: Aduanas y Metrotranvía

Pero tanto adentro como afuera del complejo aéreo habrá novedades que van a complementar la obra en sí.

Es que el concesionario de la terminal de El Plumerillo también le da las puntadas finales a una segunda licitación de menor magnitud, pero que reviste importancia. Se trata de la ampliación de las oficinas de Aduanas para optimizar el control de productos que son parte del tráfico aéreo comercial y de los mismos pasajeros.

El presupuesto oscila entre los U$S3 millones y U$S4 millones (unos $4.500 millones). Y, de acuerdo a lo planificado, avanzará en paralelo a la reforma de puertas de embarque.

Mientras tanto, en el exterior de la aeroestación Gabrielli también progresivamente empieza a tomar color otra obra que, si bien no es competencia del concesionario, tiene un valor estratégico extra para la conectividad y el traslado de viajeros tanto de turismo emisivo como receptivo: la extensión del ramal del Metrotranvía.

Los trabajos partieron de un presupuesto de $54 mil millones a comienzos del 2025. Recientemente, el Gobierno provincial obtuvo autorización para un financiamiento extra de $140 mil millones para completar la obra, que ya se encuentra con un avance del 75%.