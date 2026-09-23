Por el desplome de ventas en las librerías piden la Emergencia para el sector editorial

Alertan que el cierre de librerías reduce la difusión de sellos independientes y el acceso a la lectura.

Reclamos fiscales de las librerías para aliviar la carga económica

Para frenar la pérdida de locales, las organizaciones solicitaron la aplicación prioritaria de medidas fiscales de alivio. Entre los puntos destacados figura la devolución efectiva del crédito fiscal acumulado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un beneficio legal que el sector librero exige agilizar.

Asimismo, requirieron el acceso a líneas de financiamiento con tasas preferenciales para capital de trabajo. Dirigentes de la industria afirmaron que el crédito accesible resulta indispensable para reponer inventario de cara a las próximas ferias y campañas comerciales del año.

Otra de las iniciativas propone implementar una tarifa federal reducida para el envío de encomiendas y paquetes. Con esta herramienta, los pequeños comercios buscan disminuir los costos logísticos y competir en mejores condiciones frente a las grandes plataformas de comercio electrónico que operan en los centros urbanos.

La importancia cultural de preservar las librerías de cercanía

La pérdida de espacio comercial afecta la diversidad del mercado editorial en las distintas provincias argentinas. "Cuando una librería cierra, no desaparece solamente un comercio, se pierde un centro de promoción del libro", expresaron las autoridades del ecosistema editorial.

Las cámaras empresarias insistieron en que la presencia de locales en ciudades y pueblos garantiza la igualdad en el acceso a la formación lectora. Además, resaltaron que estos negocios funcionan como vitrina para las editoriales independientes de producción regional.

Gestión ante las autoridades para proteger la actividad librera

Representantes gremiales esperan convocar a las autoridades del gobierno nacional y provinciales a una mesa de trabajo para definir asistencia técnica y financiera. Mientras avanza el pedido de emergencia, el sector busca preservar los puestos de trabajo y sostener el dinamismo cultural en todo el territorio argentino.