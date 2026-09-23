Por el desplome de ventas en las librerías piden la Emergencia para el sector editorial

Las librerías independientes de la Argentina solicitaron formalmente la declaración de la emergencia nacional tras confirmar un escenario crítico en la actividad comercial librera. Desde el sector pyme remarcaron que el fenómeno no responde a una fluctuación estacional, sino a un deterioro estructural en el presupuesto de los hogares.
Un relevamiento sobre 1.200 locales reveló que las ventas cayeron un 25% y la facturación real sufrió un descenso del 41,5% desde el año 2023. El informe fue elaborado por la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) y contó con el inmediato respaldo de la Fundación El Libro.
Ambas entidades alertaron que el retroceso del consumo atenta contra el sostenimiento operativo de los locales de cercanía. A la retracción de la demanda se sumó un incremento real del 31,1% en los costos operativos que afrontan los comerciantes. El documento advierte que la pérdida de puntos de venta reduce la visibilidad de sellos independientes y dificulta la difusión cultural.
Reclamos fiscales de las librerías para aliviar la carga económica
Para frenar la pérdida de locales, las organizaciones solicitaron la aplicación prioritaria de medidas fiscales de alivio. Entre los puntos destacados figura la devolución efectiva del crédito fiscal acumulado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un beneficio legal que el sector librero exige agilizar.
Asimismo, requirieron el acceso a líneas de financiamiento con tasas preferenciales para capital de trabajo. Dirigentes de la industria afirmaron que el crédito accesible resulta indispensable para reponer inventario de cara a las próximas ferias y campañas comerciales del año.
Otra de las iniciativas propone implementar una tarifa federal reducida para el envío de encomiendas y paquetes. Con esta herramienta, los pequeños comercios buscan disminuir los costos logísticos y competir en mejores condiciones frente a las grandes plataformas de comercio electrónico que operan en los centros urbanos.
La importancia cultural de preservar las librerías de cercanía
La pérdida de espacio comercial afecta la diversidad del mercado editorial en las distintas provincias argentinas. "Cuando una librería cierra, no desaparece solamente un comercio, se pierde un centro de promoción del libro", expresaron las autoridades del ecosistema editorial.
Las cámaras empresarias insistieron en que la presencia de locales en ciudades y pueblos garantiza la igualdad en el acceso a la formación lectora. Además, resaltaron que estos negocios funcionan como vitrina para las editoriales independientes de producción regional.
Gestión ante las autoridades para proteger la actividad librera
Representantes gremiales esperan convocar a las autoridades del gobierno nacional y provinciales a una mesa de trabajo para definir asistencia técnica y financiera. Mientras avanza el pedido de emergencia, el sector busca preservar los puestos de trabajo y sostener el dinamismo cultural en todo el territorio argentino.
En pocas palabras
- Crisis librera: reclaman emergencia nacional por caída del 25% en ventas y 41,5% en facturación real.
- Medidas fiscales: solicitan devolución de IVA y financiamiento con tasas preferenciales para capital de trabajo.
- Impacto cultural: alertan que el cierre de librerías reduce la difusión de sellos independientes y el acceso a la lectura.