Pelea por Los Nihuiles: Cornejo confirmó que la Nación también pidió inhibir al juez de La Pampa

Cornejo junto a operarios de las centrales de Los Nihuiles, cuyo beneficio económico para Mendoza busca que la Corte refrende.

En su declaración, el mandatario mendocino apuntó contra la estrategia legal desplegada por las autoridades pampeanas, acusándolas de forzar la jurisdicción de un tribunal incompetente a sabiendas del curso legal correspondiente.

Para Cornejo "así como lo pidió Mendoza, la Nación también requirió la inhibición del juzgado federal de Santa Rosa, por su incompetencia frente a lo ya resuelto sobre las regalías de Los Nihuiles. Es la Corte Suprema la que tiene que decidir, lo solicitamos con sobrados fundamentos, convencidos de que esta discusión solo se resuelve allí".

Las regalías de Los Nihuiles: un conflicto de escala federal

Mendoza había anunciado que la Nación la había reconocido su derecho de percibir el 100% de las regalías por la energía generada en Los Nihuiles. Es que desde 1973 la alícuota del 12% era compartido por ambas provincias, es decir, un 6% para cada una, lo que paralelamente sustanció un juicio millonario por retroactividad.

Ahora, Cornejo calificó la maniobra de La Pampa para revertir esa decisión como una irregularidad procesal. Dos días después de anunciar el beneficio a favor de la provincia, el gobierno pampeano de Sergio Ziliotto consiguió que el juez Juan José Baric aceptara el recurso de amparo para dar marcha atrás con el cobro de las regalías.

"La Pampa intentó meter por la ventana una disputa que ya habíamos ingresado por la puerta, como corresponde. Sabían que el juzgado de Santa Rosa es incompetente y así y todo avanzaron. ¿Ignorancia? No creo. ¿Manotazo? Tal vez", cuestionó el jefe del Ejecutivo mendocino.

El fondo del reclamo involucra la liquidación y distribución de las regalías generadas por el sistema Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel en territorio mendocino. La provincia vecina ha intentado varias veces reclamar derechos y compensaciones económicas sobre dicha generación, lo que generó sucesivos cruces judiciales entre ambas jurisdicciones.

El gobernador cerró su mensaje dejando en claro la postura inflexible que adoptará la provincia durante el trámite: "La causa ya estaba en la Corte y ahí debe seguir. No vamos a dejar que nadie decida sobre los recursos de Mendoza por fuera de los ámbitos que conciernen".