Pese al freno judicial, Mendoza espera cobrar al año U$S2,5 millones de regalías de Los Nihuiles

Hay que recordar que el decreto de Milei reconoce que al encontrarse en Mendoza la fuente hidroeléctrica de Los Nihuiles, le corresponde cobrar la totalidad de las regalías.

De ese argumento se agarran en el Gobierno local, no sólo para ilusionarse con cobrar ese 100%, sino también para reclamar lo que no percibió durante los 53 años que compartió esos ingresos con La Pampa.

Un ingreso de regalías que podría multiplicarse por 3

Más allá de que a partir del decreto nacional Mendoza reactive una causa judicial para reclamar las regalías que no cobró durante esos 53 años, en paralelo también pretenden modificar los ingresos que recibirá por esas centrales hidroeléctricas a partir de la nueva concesión por 30 años en la que trabaja el equipo de Latorre.

Las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles están a un paso de tener nuevos concesionarios que deberían volver operativas dos de esas centrales que hoy no estan productivas. Foto: Gobierno de Mendoza

"Acá lo importante es la base imponible, que es el precio de la energía. Entonces es muy importante cuánta energía se genera y a qué precio se vende, porque sobre eso se calcula la alícuota del 12% de regalías", aclaró la funcionaria.

Y sumó que vienen trabajando en lo que se le va a exigir al próximo concesionario de Los Nihuiles, no sólo para que recupere la potencia instalada de Nihuil 2 y 3 que están fuera de servicio, "sino también para genere más energía y la contracture mejor, en sintonía con la desregulación del mercado hidroeléctrico que viene generando el Gobierno Nacional. Para que deje de contractualizar a 17 dólares el monómico y lo lleve a 40 o 45 dólares. Eso nos llevaría a percibir esas regalías sobre una base mucho más alta", proyectó.

El planteo de La Pampa que en Mendoza minimizan

"Lo que hizo La Pampa es eludir la competencia originaria de la Corte Suprema y buscar que un juez pampeano resolviera con un remedio excepcionalísimo", argumentó Latorre que días atrás había oficializado la decisión nacional de cederle a Mendoza el cobro total de las regalías (12%) hasta ahora compartido con La Pampa.

Como otras medidas de su tipo, la cautelar tiene carácter provisorio. Y a criterio del Ejecutivo mendocino perderá vigencia una vez que la Nación responda el informe requerido en un plazo de 3 días.

En ese sentido, lamentaron que la provincia vecina priorice el litigio por encima del diálogo interprovincial. "Es muy claro que el gobierno de La Pampa lo único que busca es seguir dilatando y fortaleciendo una postura política partidaria de muy corto vuelo", señaló la ministra de Energía.