Luego del anuncio que puso fin al conflicto histórico que obligaba a Mendoza a coparticipar la rentabilidad hidroeléctrica de Los Nihuiles con La Pampa, el Gobierno provincial delinea una doble estrategia: el avance de la licitación internacional para recuperar el complejo y la continuidad del reclamo judicial ante la Corte Suprema por la deuda millonaria de regalías mal pagadas acumulada durante más de 50 años.
Los Nihuiles: tras asegurarse las regalías, Mendoza exigirá U$S250 millones para triplicar la energía
El Gobierno avanza con la licitación para recuperar la capacidad de Los Nihuiles. Además, seguirá la vía judicial por "el 50% que se nos debe" de regalías
En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Cornejo y los ministros de Energía y Gobierno, Jimena Latorre y Natalio Mema, ratificaron que el foco del Ejecutivo no se reduce a haber asegurado el 100% de las regalías, sino en el pliego para la nueva concesión tras la salida de Pampa Energía.
Mema, de hecho, precisó la necesidad de una inyección de capital superior a los U$S250 millones para reactivar las usinas dañadas: “Las centrales de Los Nihuiles tuvieron una merma muy importante; de 290 megas pasaron a producir 90 ya que hubo dos centrales afectadas”, explicó.
“Lo que necesitamos es inversión privada”, insistió. Y esa, dijo, es “la forma de que dupliquemos, tripliquemos la generación y que esa generación sea cobrada por regalías, que ese es el rol fundamental del Estado”.
El frente judicial por las regalías de Los Nihuiles y el dardo a La Pampa
Mientras redacta junto a Nación los pliegos para la concesión de las centrales hidroeléctricas por los próximos 30 años, Mendoza no renunciará a los fondos que dejó de percibir históricamente por regalías mal liquidadas: un reclamo que ronda los $67.000 millones más intereses.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confirmó que se mantendrá “una vía judicial para poder reclamar lo que se pagó mal hacia atrás, ese 50% que se nos debe de todos esos años en los que se nos obligó a compartir las regalías” con La Pampa.
Sobre la queja interjurisdiccional de la provincia limítrofe, Latorre marcó un duro contraste: “En el caso de La Pampa, lo que más los afecta es la falta de infraestructura para aprovechar los recursos, no la falta de los recursos. Mendoza sigue invirtiendo en infraestructura”.
Nuevo esquema y destino de los fondos de las regalías de Los Nihuiles
Con el nuevo marco normativo que reconoce el criterio de fuente originaria, Mendoza percibirá íntegramente el 12% correspondiente sobre el precio de venta de la energía generada.
La ministra garantizó que esta inyección de fondos se destinará directamente a obras estratégicas como “rutas y líneas de transporte eléctrico”, lo que, en simultáneo, permitirá liberar recursos del presupuesto ordinario para reforzar áreas críticas como salud, educación y seguridad.
En pocas palabras
- Mendoza avanza con la licitación para recuperar el complejo Los Nihuiles y continúa el reclamo judicial.
- Se busca una inyección de capital superior a U$S250 millones para reactivar las usinas y triplicar la generación de energía.
- El Gobierno provincial reclamará $67.000 millones más intereses por regalías mal liquidadas históricamente.