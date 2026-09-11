Los Nihuiles: tras asegurarse las regalías, Mendoza exigirá U$S250 millones para triplicar la energía

“Lo que necesitamos es inversión privada”, insistió. Y esa, dijo, es “la forma de que dupliquemos, tripliquemos la generación y que esa generación sea cobrada por regalías, que ese es el rol fundamental del Estado”.

El frente judicial por las regalías de Los Nihuiles y el dardo a La Pampa

Mientras redacta junto a Nación los pliegos para la concesión de las centrales hidroeléctricas por los próximos 30 años, Mendoza no renunciará a los fondos que dejó de percibir históricamente por regalías mal liquidadas: un reclamo que ronda los $67.000 millones más intereses.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, confirmó que se mantendrá “una vía judicial para poder reclamar lo que se pagó mal hacia atrás, ese 50% que se nos debe de todos esos años en los que se nos obligó a compartir las regalías” con La Pampa.

Foto: redes sociales Alfredo Cornejo

Sobre la queja interjurisdiccional de la provincia limítrofe, Latorre marcó un duro contraste: “En el caso de La Pampa, lo que más los afecta es la falta de infraestructura para aprovechar los recursos, no la falta de los recursos. Mendoza sigue invirtiendo en infraestructura”.

Nuevo esquema y destino de los fondos de las regalías de Los Nihuiles

Con el nuevo marco normativo que reconoce el criterio de fuente originaria, Mendoza percibirá íntegramente el 12% correspondiente sobre el precio de venta de la energía generada.

La ministra garantizó que esta inyección de fondos se destinará directamente a obras estratégicas como “rutas y líneas de transporte eléctrico”, lo que, en simultáneo, permitirá liberar recursos del presupuesto ordinario para reforzar áreas críticas como salud, educación y seguridad.