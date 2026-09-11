Mucho antes de que Mendoza recuperara la administración de Los Nihuiles, hubo un episodio que quedó grabado en la historia política de la provincia. Durante la gestión de Santiago Felipe Llaver -primer gobernador de la democracia inaugurada en 1983-, el mandatario encabezó una caravana para intentar tomar posesión del complejo hidroeléctrico, entonces administrado por el Estado nacional.
El día en que un gobernador quiso atrincherarse en Los Nihuiles para que los administrara Mendoza
En 1987, el entonces gobernador Felipe Llaver encabezó una caravana para intentar recuperar el complejo hidroeléctrico, que seguía bajo control nacional
La iniciativa no prosperó porque Gendarmería Nacional impidió el ingreso de la comitiva al tratarse de una jurisdicción federal. Sin embargo, el episodio se convirtió en uno de los símbolos del reclamo mendocino por recuperar el control de una obra cuya historia había comenzado varias décadas antes, con la construcción del primer embalse sobre el río Atuel.
El "Caravanazo" que quedó en la historia política mendocina
Uno de los episodios más recordados del reclamo por Los Nihuiles ocurrió el 13 de septiembre de 1987.
Ese día, el entonces gobernador Santiago Felipe Llaver (UCR) encabezó una caravana junto a integrantes de su gabinete y autoridades provinciales con la intención de tomar posesión del complejo, cuya administración seguía en manos del Estado nacional.
Llaver venía estudiando el tema, y planteándoselo al presidente Raúl Alfonsín; pero no se destrababa a pesar de que ambos pertenecían a la misma fuerza política. Entonces el mendocino tomó esa determinación.
La iniciativa, conocida con el tiempo como el "Caravanazo", no prosperó. Al tratarse de una jurisdicción nacional, efectivos de Gendarmería impidieron el ingreso de la comitiva. Aunque el intento no modificó la situación administrativa, el episodio quedó como uno de los hechos políticos más recordados de la disputa entre Mendoza y la Nación por el control de Los Nihuiles.
Un proyecto para aprovechar la potencia del río Atuel
La idea de construir un complejo hidroeléctrico sobre el río Atuel comenzó a tomar forma entre fines de la década de 1930 y principios de la de 1940, en un contexto en el que el país impulsaba el desarrollo de infraestructura para abastecerse con recursos propios y ampliar la generación de energía.
El proyecto contempló el aprovechamiento integral del río mediante la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas. Además de producir electricidad, la obra permitiría regular el caudal del Atuel para mejorar el abastecimiento de agua destinado al riego agrícola en el sur provincial, una función que continúa siendo parte del sistema. Ese doble objetivo convirtió a Los Nihuiles en una de las principales obras hidroeléctricas del país.
La inauguración del embalse El Nihuil se realizó en 1948 y contó con la presencia del entonces presidente Juan Domingo Perón. Con el paso de los años, el complejo fue ampliándose con nuevas obras hasta conformar el sistema integrado por las centrales Nihuil I, II, III y IV.
El cambio de la administración provincial a la nacional
Poco tiempo después de la inauguración del embalse, el escenario cambió. En 1949, el Gobierno nacional dispuso la nacionalización de las caídas de agua y creó Agua y Energía Eléctrica, empresa que pasó a administrar Los Nihuiles.
Esa decisión trasladó la gestión del complejo a la órbita nacional y dio origen a un reclamo que Mendoza mantendría durante décadas para recuperar el control de una infraestructura ubicada en su territorio.
Mientras tanto, el sistema continuó creciendo. A las primeras obras se sumaron nuevas centrales hidroeléctricas construidas en distintas etapas, hasta completarse con la incorporación de Nihuil IV, que comenzó a operar en la década de 1990.
El acuerdo que permitió a Mendoza volver a administrar la represa
La transferencia de la represa comenzó a destrabarse a principios de la década de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando el gobierno nacional manifestó su voluntad de avanzar con el traspaso.
Sin embargo, antes debía resolverse un punto considerado indispensable: alcanzar un entendimiento con La Pampa por el histórico conflicto vinculado al uso de las aguas del río Atuel, una discusión que se había profundizado desde la construcción del embalse.
Las negociaciones entre ambas provincias derivaron en un acuerdo firmado en 1993. Ese mismo año, la Nación formalizó la transferencia del complejo a Mendoza y, en septiembre, la Provincia tomó posesión definitiva de Los Nihuiles.
La recuperación de la administración provincial también permitió avanzar posteriormente con la construcción y puesta en funcionamiento de Nihuil IV, la última central incorporada al complejo.
Más de tres décadas después de aquella transferencia, Los Nihuiles vuelve a ocupar un lugar central en la agenda provincial.
En pocas palabras
- El "Caravanazo": en 1987, Felipe Llaver intentó recuperar el complejo Los Nihuiles, pero Gendarmería lo impidió.
- Historia del complejo: el proyecto hidroeléctrico sobre el río Atuel inició a fines de los 30 y fue nacionalizado en 1949.
- Ahora Mendoza recuperó el 100% de regalías de los Nihuiles.