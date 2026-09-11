Los nuevos récord Guinness del 2027

La organización mundial Guinness presentó los nuevos récords de la edición 2027. Craig Glenday, editor en jefe, detalló el trabajo del equipo. "El año pasado planteamos el desafío Sé parte de ello al mundo, me complace decir que la gente respondió", afirmó.
Los evaluadores analizaron decenas de miles de solicitudes para armar la publicación de Guinness World Records.
El material reúne estadísticas, datos curiosos, fotografías o algún video con los logros más excepcionales del planeta. Cada récord incluido en el libro demuestra la inmensa capacidad humana para superar límites.
Instructora de yoga más joven con un récord Guinness
Phoenix Giselle Hicks obtuvo la marca histórica tras completar un curso de formación de 200 horas en Houston con cinco años de edad. "Me encanta probar cosas nuevas, divertirme mientras aprendo", comentó la profesional.
La niña, quien sigue enseñando a sus siete años, agregó: "Estoy muy emocionada, orgullosa de ser la profesora de yoga más joven del mundo. Agradezco inspirar a niños de todo el planeta para seguir sus sueños sin importar lo jóvenes que sean".
Persona viva más tatuada con múltiples capas
Ephemeral Remy recibió su primer diseño de tinta en 2005. Actualmente tiene cubierto el 90% de su superficie corporal, con áreas retocadas mediante 40 capas superpuestas. Algunas zonas específicas superan las 100 intervenciones.
"Mis amigos, al igual que mi familia, leían los nuevos libros de Guinness World Records durante nuestra infancia", relató el protagonista. Además, concluyó: "Pasaba gran parte del tiempo mirando a los fenómenos de la naturaleza, me siento honrado de pasar a la historia como uno de ellos".
Automóvil funcional más angosto
El mecánico italiano Andrea Marazzi modificó un vehículo Fiat Panda hasta dejarlo con un ancho de 50 centímetros. El coche funciona perfectamente para ferias o demostraciones controladas. "Significa mucho porque el auto hace sonreír a mucha gente. Para mí, la mejor parte es un logro técnico sumado a un proyecto positivo, divertido para que la gente lo entienda inmediatamente", señaló el hombre de 31 años.
Secador de pelo más grande
Ruth Amos construyó un artefacto gigantesco de 1,75 metros de largo por 1,60 metros de alto. La ingeniera británica posee un canal de video donde convierte las ideas de los niños en realidad. Anteriormente, la creadora había ensamblado un cepillo dental eléctrico gigante.
Más dígitos decimales memorizados bajo el agua
El alemán Christian Schafer puso a prueba sus habilidades mentales tras sumergirse en una piscina. El participante logró estudiar una larga secuencia numérica sin salir a respirar. Gracias a su concentración excepcional pudo recordar 87 cifras.
Más giros con los pies de una mesa
Emma Phillips es una artista circense profesional residente de Nueva Zelanda. La acróbata utilizó la fuerza de sus piernas para levantar un mueble pesado por el aire. Con enorme destreza logró girarlo 77 veces en apenas medio minuto gracias a sus estudios de la disciplina en China.
Colección gigantesca de artículos de ranas
Susan Burgos comenzó su afición en 1983 tras encontrar un pequeño anfibio en su cocina. La ciudadana estadounidense compró primero un anillo de oro con esmeraldas. Hoy acumula 13.201 piezas temáticas para superar su propia marca anterior de 10.502 objetos. El inmenso inventario la obligó a adquirir una segunda casa para almacenar peluches, juguetes o adornos navideños.
Caballo más alto
Hugo es un equino de raza shire de cuatro años de edad. Un veterinario local midió al animal en tres oportunidades distintas sin herraduras para certificar su tamaño oficial en Inglaterra. El profesional confirmó una imponente estatura de 1,98 metros.
Mayor colección de objetos de My Little Pony
El fanatismo de Miranda Worby inició a los tres años cuando recibió un juguete llamado Snowflake. La inglesa posee actualmente 4.550 piezas originales de la franquicia. "Familiares o amigos apoyan mucho mi colección. Para mis cumpleaños, al igual que en Navidad, siempre recibo ponis como regalos", explicó. Para finalizar, agregó: "Hay una comunidad en línea maravillosa para ayudarnos mutuamente con el coleccionismo".
En pocas palabras
- Récord Guinness 2027: Presentan logros sorprendentes de todo el mundo, destacando la capacidad humana para superar límites.
- Nuevas marcas: Incluyen la instructora de yoga más joven, persona viva más tatuada y el automóvil funcional más angosto.
- Colecciones y habilidades: Se exhiben récords de colecciones de My Little Pony, artículos de ranas, el secador de pelo más grande y más dígitos memorizados bajo el agua.