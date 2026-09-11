Los nuevos récord Guinness del 2027

Instructora de yoga más joven con un récord Guinness

Phoenix Giselle Hicks obtuvo la marca histórica tras completar un curso de formación de 200 horas en Houston con cinco años de edad. "Me encanta probar cosas nuevas, divertirme mientras aprendo", comentó la profesional.

La niña, quien sigue enseñando a sus siete años, agregó: "Estoy muy emocionada, orgullosa de ser la profesora de yoga más joven del mundo. Agradezco inspirar a niños de todo el planeta para seguir sus sueños sin importar lo jóvenes que sean".

Persona viva más tatuada con múltiples capas

Ephemeral Remy recibió su primer diseño de tinta en 2005. Actualmente tiene cubierto el 90% de su superficie corporal, con áreas retocadas mediante 40 capas superpuestas. Algunas zonas específicas superan las 100 intervenciones.

"Mis amigos, al igual que mi familia, leían los nuevos libros de Guinness World Records durante nuestra infancia", relató el protagonista. Además, concluyó: "Pasaba gran parte del tiempo mirando a los fenómenos de la naturaleza, me siento honrado de pasar a la historia como uno de ellos".

Automóvil funcional más angosto

El mecánico italiano Andrea Marazzi modificó un vehículo Fiat Panda hasta dejarlo con un ancho de 50 centímetros. El coche funciona perfectamente para ferias o demostraciones controladas. "Significa mucho porque el auto hace sonreír a mucha gente. Para mí, la mejor parte es un logro técnico sumado a un proyecto positivo, divertido para que la gente lo entienda inmediatamente", señaló el hombre de 31 años.

Secador de pelo más grande

Ruth Amos construyó un artefacto gigantesco de 1,75 metros de largo por 1,60 metros de alto. La ingeniera británica posee un canal de video donde convierte las ideas de los niños en realidad. Anteriormente, la creadora había ensamblado un cepillo dental eléctrico gigante.

Más dígitos decimales memorizados bajo el agua

El alemán Christian Schafer puso a prueba sus habilidades mentales tras sumergirse en una piscina. El participante logró estudiar una larga secuencia numérica sin salir a respirar. Gracias a su concentración excepcional pudo recordar 87 cifras.

Más giros con los pies de una mesa

Emma Phillips es una artista circense profesional residente de Nueva Zelanda. La acróbata utilizó la fuerza de sus piernas para levantar un mueble pesado por el aire. Con enorme destreza logró girarlo 77 veces en apenas medio minuto gracias a sus estudios de la disciplina en China.

Colección gigantesca de artículos de ranas

Susan Burgos comenzó su afición en 1983 tras encontrar un pequeño anfibio en su cocina. La ciudadana estadounidense compró primero un anillo de oro con esmeraldas. Hoy acumula 13.201 piezas temáticas para superar su propia marca anterior de 10.502 objetos. El inmenso inventario la obligó a adquirir una segunda casa para almacenar peluches, juguetes o adornos navideños.

Caballo más alto

Hugo es un equino de raza shire de cuatro años de edad. Un veterinario local midió al animal en tres oportunidades distintas sin herraduras para certificar su tamaño oficial en Inglaterra. El profesional confirmó una imponente estatura de 1,98 metros.

Mayor colección de objetos de My Little Pony

El fanatismo de Miranda Worby inició a los tres años cuando recibió un juguete llamado Snowflake. La inglesa posee actualmente 4.550 piezas originales de la franquicia. "Familiares o amigos apoyan mucho mi colección. Para mis cumpleaños, al igual que en Navidad, siempre recibo ponis como regalos", explicó. Para finalizar, agregó: "Hay una comunidad en línea maravillosa para ayudarnos mutuamente con el coleccionismo".