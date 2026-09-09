El portugués Cristiano Ronaldo convirtió este miércoles el gol número 979 en su carrera, en la victoria del Al Nassr por 2-1 ante Abha por la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita. De esta forma quedó a solo 21 tantos de llegar al récord de 1.000 tantos que tiene como objetivo a pesar de ya ser el máximo goleador en la historia del fútbol.
Cristiano Ronaldo anotó para el Al Nassr y se acercó al récord de goles soñado
Cristiano Ronaldo sigue con su objetivo de superar el récord de 1.000 goles que tiene como objetivo. Este miércoles anotó y quedó a poco más de 20 de lograrlo
El perseguidor inmediato es el vigente astro argentino, Lionel Messi, con 927 goles, que además fue recientemente nominado entre los 30 jugadores candidatos al Balón de Oro.
Cristiano Ronaldo llegó a los 979 goles y se acerca al récord
A los 22 minutos del primer tiempo, mediante un tiro de esquina ejecutado por Angelo Gabriel desde la derecha, Cristiano Ronaldo conectó de cabeza tras elevarse de manera impecable para abrir el marcador a favor del Al Nassr.
El delantero central Abdullah Al Hamad amplió la ventaja a los 13 minutos del complemento, con un derechazo tras capturar un rebote en el medio del área; mientras que el mediocampista Nabil Fekir descontó para el Abha desde un tiro libre.
Cristiano, de 41 años, convirtió una vez más en el Al Nassr y lleva tres en la actual campaña en la Liga Profesional Saudí, donde acumula 131 celebraciones desde su llegada al continente asiático en cinco temporadas, desde 2022.
Además, “El Bicho” divide los 979 goles en su carrera, con los 146 hechos en la selección de Portugal a lo largo de 23 años vistiendo la roja y verde, al tiempo que los 833 restantes se dividen en su estadía en el Sporting de Lisboa, donde debutó; Manchester United en Inglaterra al mando del técnico histórico Alex Ferguson, donde supo ganar varios títulos; Real Madrid, en el cual sigue siendo el máximo goleador de la “Casa Blanca” con cuatro UEFA Champions League; Juventus, en su paso por Italia donde también marcó más de 100 tantos; y por último el equipo saudí actual donde buscará llegar a su objetivo.
Los 979 goles de Cristiano Ronaldo
- Sporting CP: 5 goles
- Manchester United: 145 goles
- Real Madrid: 451 goles
- Juventus: 101 goles
- Al Nassr: 131 goles
- Selección de Portugal: 146
En pocas palabras
- Cristiano Ronaldo: Marcó su gol 979 y se acerca al récord de 1000 tantos.
- Rendimiento: El portugués anotó de cabeza en la victoria de Al Nassr por 2-1.
- Trayectoria: El astro suma 833 goles en clubes y 146 con la selección de Portugal.