Cristiano Ronaldo anotó para el Al Nassr y se acercó al récord de goles soñado

El delantero central Abdullah Al Hamad amplió la ventaja a los 13 minutos del complemento, con un derechazo tras capturar un rebote en el medio del área; mientras que el mediocampista Nabil Fekir descontó para el Abha desde un tiro libre.

Cristiano, de 41 años, convirtió una vez más en el Al Nassr y lleva tres en la actual campaña en la Liga Profesional Saudí, donde acumula 131 celebraciones desde su llegada al continente asiático en cinco temporadas, desde 2022.

Además, “El Bicho” divide los 979 goles en su carrera, con los 146 hechos en la selección de Portugal a lo largo de 23 años vistiendo la roja y verde, al tiempo que los 833 restantes se dividen en su estadía en el Sporting de Lisboa, donde debutó; Manchester United en Inglaterra al mando del técnico histórico Alex Ferguson, donde supo ganar varios títulos; Real Madrid, en el cual sigue siendo el máximo goleador de la “Casa Blanca” con cuatro UEFA Champions League; Juventus, en su paso por Italia donde también marcó más de 100 tantos; y por último el equipo saudí actual donde buscará llegar a su objetivo.

Los 979 goles de Cristiano Ronaldo