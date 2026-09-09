Independiente Rivadavia, campeón defensor del título, se metió entre los ocho mejores equipos de la Copa Argentina. En las últimas horas, la organización de la competencia modificó los datos del partido correspondiente a los cuartos de final, donde la Lepra se verá las caras con Atlético Tucumán.
COPA ARGENTINA
Cambio de escenario para el partido de Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina
El partido de cuartos de final de Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán sufrió un cambio de escenario y no se juega en Banfield
La fecha y horario para el duelo entre el Azul y el Decano no se tocó y se jugará el miércoles 16 de septiembre, a las 19. La modificación llega por el lado del escenario. No se jugará en el estadio Florencio Sola de Banfield, y en su lugar se ha determinado que se dispute en el estadio Eduardo Gallardón, del Club Atlético Los Andes, en Lomas de Zamora. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports.
Lo que viene en septiembre para Independiente Rivadavia
Desde la Liga Profesional dieron a conocer los próximos tres partidos del Torneo Clausura:
- Fecha 9 vs Aldosivi - Bautista Gargantini - sábado 12/9 - 14.45hs - Torneo Clausura
- Octavos de final vs Atlético Tucumán - Eduardo Gallardón (Club Los Andes) - miércoles 16/9 - 19hs - Copa Argentina
- Fecha 10 vs Barracas Central - Claudio Fabián Tapia - lunes 21/9 - 19hs - Torneo Clausura
En pocas palabras
- Independiente Rivadavia: El equipo jugará los cuartos de final de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán el 16 de septiembre.
- Cambio de escenario: El partido se trasladó al estadio Eduardo Gallardón en Lomas de Zamora.
- Próximos partidos: Se detallan los próximos encuentros de Independiente Rivadavia en la Liga Profesional y la Copa Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI