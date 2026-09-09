Cambio de escenario para el partido de Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la Copa Argentina

La fecha y horario para el duelo entre el Azul y el Decano no se tocó y se jugará el miércoles 16 de septiembre, a las 19. La modificación llega por el lado del escenario. No se jugará en el estadio Florencio Sola de Banfield, y en su lugar se ha determinado que se dispute en el estadio Eduardo Gallardón, del Club Atlético Los Andes, en Lomas de Zamora. La transmisión del encuentro estará a cargo de TyC Sports.

Lo que viene en septiembre para Independiente Rivadavia

Desde la Liga Profesional dieron a conocer los próximos tres partidos del Torneo Clausura: