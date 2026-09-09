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El brazalete en buenas manos

Sin Messi ni Otamendi, se definió el nuevo capitán de la Selección argentina

La Selección argentina dará inicio a un nuevo ciclo sin la presencia de Lionel Messi ni Nicolás Otamendi, lo que da lugar al sucesor en la capitanía

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina tiene a su nuevo capitán en la era post Otamendi y Messi.

La Selección argentina tiene a su nuevo capitán en la era post Otamendi y Messi.

Lionel Scaloni será el encargado de refundar la Selección argentina con el objetivo de incorporar nuevas piezas en un engranaje que debe volver a ser competitivo para sostener al combinado nacional en lo más alto, algo que el entrenador nacido en Pujato ha sabido conseguir desde que asumió hace ocho años.

No obstante, el proceso no contará con dos piezas claves que anunciaron su retiro como representantes de la Albiceleste: Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes, además, son los portadores de la cinta de capitán que ya tiene nuevo dueño.

Messi debut&oacute; como capit&aacute;n de la Selecci&oacute;n argentina en el Mundial 2010.

Messi debutó como capitán de la Selección argentina en el Mundial 2010.

Lionel Messi: el gran capitán de la Selección argentina

La primera vez que Messi utilizó la cinta de capitán fue el 22 de junio de 2010 en el Mundial de Sudáfrica, cuando Diego Maradona depositó en él la confianza para que liderara al combinado nacional frente a Grecia, por la tercera fecha.

Argentina ganó 2 a 0 y el 10 (con 22 años) se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en portar el brazalete; aunque se trató de un hecho aislado, sirvió como antecedente.

Luego, el 2 de septiembre de 2011, ya con Alejandro Sabella como entrenador, Lionel Messi comenzó a ser el capitán permanente del equipo a los 24 años, en reemplazo de Javier Mascherano.

Aquella jornada, la Selección argentina enfrentó a Venezuela en un amistoso disputado en la India, que terminó en victoria albiceleste gracias al gol de Nicolás Otamendi.

Nicol&aacute;s Otamendi se convirti&oacute; en el segundo capit&aacute;n de la Selecci&oacute;n argentina.

Nicolás Otamendi se convirtió en el segundo capitán de la Selección argentina.

El defensor tuvo su debut como capitán el 16 de octubre de 2018 en un amistoso contra Brasil en Arabia Saudita (derrota por 1 a 0) y su primer partido con el brazalete en un encuentro oficial fue el 12 de octubre de 2023 en las Eliminatorias para el Mundial 2026 frente a Paraguay en una noche redonda: Otamendi convirtió de volea el único gol de la noche.

Se definió el nuevo capitán de la Selección argentina

Antes de la Copa del Mundo 2026 decidieron que el tercer capitán de la Selección argentina sea el Cuti Romero, por sobre otras figuras de renombre como Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul.

Cuti Romero qued&oacute; como el capit&aacute;n de la Selecci&oacute;n argentina.

Cuti Romero quedó como el capitán de la Selección argentina.

Ante la ausencia de Messi y de Otamendi, el cordobés de 28 años será el dueño de la cinta mientras que aun no se confirma quiénes serán el segundo y el tercer portador del brazalete.

Romero ya fue capitán en tres oportunidades:

  • 5 de junio de 2025 vs. Chile (Eliminatorias Mundial 2026): 1 - 0.
  • 10 de octubre de 2025 vs. Venezuela (partido amistoso): 1 - 0.
  • 27 de marzo de 2026 vs. Mauritania (partido amistoso): 2 - 1.

Comienza un nuevo ciclo en la Selección argentina y Cuti Romero se ganó la cinta de capitán y, ojalá, sea con triunfos y títulos.

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