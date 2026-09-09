Sin Messi ni Otamendi, se definió el nuevo capitán de la Selección argentina

Argentina ganó 2 a 0 y el 10 (con 22 años) se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en portar el brazalete; aunque se trató de un hecho aislado, sirvió como antecedente.

Luego, el 2 de septiembre de 2011, ya con Alejandro Sabella como entrenador, Lionel Messi comenzó a ser el capitán permanente del equipo a los 24 años, en reemplazo de Javier Mascherano.

Aquella jornada, la Selección argentina enfrentó a Venezuela en un amistoso disputado en la India, que terminó en victoria albiceleste gracias al gol de Nicolás Otamendi.

Nicolás Otamendi se convirtió en el segundo capitán de la Selección argentina.

El defensor tuvo su debut como capitán el 16 de octubre de 2018 en un amistoso contra Brasil en Arabia Saudita (derrota por 1 a 0) y su primer partido con el brazalete en un encuentro oficial fue el 12 de octubre de 2023 en las Eliminatorias para el Mundial 2026 frente a Paraguay en una noche redonda: Otamendi convirtió de volea el único gol de la noche.

Se definió el nuevo capitán de la Selección argentina

Antes de la Copa del Mundo 2026 decidieron que el tercer capitán de la Selección argentina sea el Cuti Romero, por sobre otras figuras de renombre como Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul.

Cuti Romero quedó como el capitán de la Selección argentina.

Ante la ausencia de Messi y de Otamendi, el cordobés de 28 años será el dueño de la cinta mientras que aun no se confirma quiénes serán el segundo y el tercer portador del brazalete.

Romero ya fue capitán en tres oportunidades:

5 de junio de 2025 vs. Chile (Eliminatorias Mundial 2026): 1 - 0.

10 de octubre de 2025 vs. Venezuela (partido amistoso): 1 - 0.

27 de marzo de 2026 vs. Mauritania (partido amistoso): 2 - 1.

Comienza un nuevo ciclo en la Selección argentina y Cuti Romero se ganó la cinta de capitán y, ojalá, sea con triunfos y títulos.