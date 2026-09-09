El Paso Cristo Redentor permanecerá abierto durante este miércoles de 10 a 21 para todo tipo de vehículos. Advirtieron que durante todo el día pueden registrarse nevadas débiles en la alta montaña y pidieron a los conductores manejar con mucha precaución. Evaluarán la situación de apertura para el jueves y viernes.
Habilitaron el Paso Cristo Redentor para este miércoles, pero siguen las nevadas
A pesar de nevadas débiles en la alta montaña, los coordinadores del Paso Cristo Redentor confirmaron la reapertura de 10 a 21 para este miércoles
A través de un comunicado los coordinadores de Argentina y Chile confirmaron este miércoles la reapertura del Paso Cristo Redentor luego del cierre preventivo realizado en la tarde del martes por inestabilidad en la cordillera.
Recordaron que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos que quieran cruzar la frontera, además de pedir que circulen con mucha precaución debido a la formación de hielo en la calzada en algunos sectores de la ruta.
Indicaron que si no hay ningún inconveniente, el cierre del cruce para este miércoles será a las 21, con cierre de barreras en Uspallata y en Guarda Vieja, a las 19.
Qué pasará con el Paso Cristo Redentor
Debido a que el pronóstico de nevadas se mantiene para el jueves y viernes, las autoridades del túnel señalaron que esta noche tendrán otra reunión para evaluar cómo seguirá el funcionamiento durante el jueves y viernes.
Esto se debe a que los pronósticos indican que seguirán las nevadas de manera intermitente para esos dos días lo que podría afectar al Paso Cristo Redentor. Desde el sábado las condiciones meteorológicas mejorarían por varios días.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: habilitado de 10 a 21 hs este miércoles, con posible nevada débil.
- Requisitos obligatorios: portación de cadenas y precaución por hielo en calzada.
- Evaluación futura: decisión sobre jueves y viernes se tomará esta noche.