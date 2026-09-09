Habilitaron el Paso Cristo Redentor para este miércoles, pero siguen las nevadas

Pese a la presencia de nevadas débiles, el Paso Cristo Redentor funciona este miércoles de 10 a 21. Foto: El Siete

Indicaron que si no hay ningún inconveniente, el cierre del cruce para este miércoles será a las 21, con cierre de barreras en Uspallata y en Guarda Vieja, a las 19.

Qué pasará con el Paso Cristo Redentor

Debido a que el pronóstico de nevadas se mantiene para el jueves y viernes, las autoridades del túnel señalaron que esta noche tendrán otra reunión para evaluar cómo seguirá el funcionamiento durante el jueves y viernes.

Esto se debe a que los pronósticos indican que seguirán las nevadas de manera intermitente para esos dos días lo que podría afectar al Paso Cristo Redentor. Desde el sábado las condiciones meteorológicas mejorarían por varios días.