Luego de sólo dos días con el tránsito habilitado para todo tiempo de vehículos, el paso a Chile volvió a cerrar este miércoles y la medida se sostendrá, por lo menos, durante todo el jueves. El lunes había estado abierto solamente para camiones a fin de descomprimir la circulación en el corredor bioceánico.
Por las nevadas cerró el paso a Chile en forma preventiva tras casi 3 días habilitado
Por las condiciones del tiempo autoridades argentinas y chilenas acordaron cerrar el paso internacional. La medida continuará, por lo menos, todo este jueves
En horas de la tarde se informó desde la coordinación binacional del Sistema Integrado Cristo Redentor que se dispuso suspender la circulación. Por ello, a las 16 se bajaron la barreras en Uspallata, del lado argentino, y a las 15 de Chile en Guardia Vieja, del lado trasandino.
El túnel fue cerrado a las 18 de nuestro país, 17 en Chile.
Nevadas y baja temperatura
Las nevadas y las bajas temperaturas, la formación de hielo en la calzada y las ráfagas de viento, en ambos lados de la cordillera llevaron a las autoridades a tomar la determinación de cerrar el paso.
Se informó oficialmente que no están dadas las condiciones de seguridad para la normal transitabilidad.
Este mismo jueves habrá otra reunión de los representantes de los dos países para evaluar la situación y resolver si es posible que el paso sea reabierto el viernes 4 de septiembre, todavía con el horario de invierno, es decir de 9 a 21 en Argentina y de 8 a 20 en Chile.
Recomendaciones para los viajeros
Desde los organismos de frontera y las fuerzas de seguridad recomiendan a los usuarios:
-
Planificar el itinerario con anticipación respetando los horarios del paso.
Consultar el estado del tiempo y el reporte actualizado del corredor internacional antes de emprender el viaje.
Contar con abrigo adecuado, provisiones de contingencia y combustible suficiente.
Acatar en todo momento las indicaciones de Gendarmería Nacional en el sector argentino y de Carabineros en el sector chileno.
El pronóstico del tiempo para este jueves prevé que en alta montaña seguirá el mal tiempo con la acentuación del frente frío y nevadas.
En pocas palabras
- Cierre preventivo: el paso a Chile se encuentra cerrado por nevadas y bajas temperaturas.
- Sin fecha: la reapertura dependerá de una evaluación binacional este jueves.
- Recomendaciones: se aconseja planificar viajes y consultar pronósticos.