Por las nevadas cerró el paso a Chile en forma preventiva tras casi 3 días habilitado

Volvieron las nevadas fuertes y fue cerrado el paso a Chile. Foto: Archivo

Nevadas y baja temperatura

Las nevadas y las bajas temperaturas, la formación de hielo en la calzada y las ráfagas de viento, en ambos lados de la cordillera llevaron a las autoridades a tomar la determinación de cerrar el paso.

Se informó oficialmente que no están dadas las condiciones de seguridad para la normal transitabilidad.

Este mismo jueves habrá otra reunión de los representantes de los dos países para evaluar la situación y resolver si es posible que el paso sea reabierto el viernes 4 de septiembre, todavía con el horario de invierno, es decir de 9 a 21 en Argentina y de 8 a 20 en Chile.

Recomendaciones para los viajeros

Desde los organismos de frontera y las fuerzas de seguridad recomiendan a los usuarios:

Planificar el itinerario con anticipación respetando los horarios del paso.

Consultar el estado del tiempo y el reporte actualizado del corredor internacional antes de emprender el viaje.

Contar con abrigo adecuado, provisiones de contingencia y combustible suficiente.

Acatar en todo momento las indicaciones de Gendarmería Nacional en el sector argentino y de Carabineros en el sector chileno.

El pronóstico del tiempo para este jueves prevé que en alta montaña seguirá el mal tiempo con la acentuación del frente frío y nevadas.