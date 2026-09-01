Reabre el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos desde este martes

Continúa el horario de invierno en el Paso a Chile.

Tras evaluar los informes favorables de las Vialidades de ambos países y confirmar que las condiciones de transitabilidad son seguras, las autoridades emitieron el aviso de reapertura general. El comunicado oficial expresa lo siguiente:

Este martes 1 de septiembre, se habilita el Sistema Cristo Redentor para todo tipo de vehículos de 9 a 21 Argentina (8 a 20 hora de Chile), en ambas direcciones.

En este sentido, se procederá al cierre de barrera en Uspallata a las 19 de Argentina (18 de Chile).

Oportunamente se comunicará la actualización de estado de los siguientes días para dar transitabilidad segura de acuerdo con los pronósticos climáticos.

A pesar de la habilitación completa para el turismo y el transporte de pasajeros, el paso continuará operando bajo el esquema de horario de invierno. Lo que se busca con este esquema, es evitar la circulación en las horas de menor temperatura, periodo en el que el riesgo de congelamiento sobre la ruta se incrementa severamente. Además, se pide a los usuarios que transiten por la zona con extrema precaución y con portación de cadenas.

Desde el 1 de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Sin embargo, este martes 1 de septiembre se continuará con el horario invernal. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Recomendaciones para los viajeros

Desde los organismos de frontera y las fuerzas de seguridad recomiendan a los usuarios:

Planificar el itinerario con anticipación respetando los horarios del paso.

Consultar el estado del tiempo y el reporte actualizado del corredor internacional antes de emprender el viaje.

Contar con abrigo adecuado, provisiones de contingencia y combustible suficiente.

Acatar en todo momento las indicaciones de Gendarmería Nacional en el sector argentino y de Carabineros en el sector chileno.

Con esta reapertura general, se restablece plenamente el tránsito comercial, turístico y de pasajeros entre la provincia de Mendoza y la Región de Valparaíso.