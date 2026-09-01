El Paso Internacional Cristo Redentor, el principal corredor bioceánico que une Argentina con Chile a través de la Ruta 7, quedará completamente habilitado a partir de este martes para la circulación de todo tipo de vehículos.
Reabre el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos desde este martes
Las autoridades confirmaron la reapertura total del Paso Cristo Redentor para autos, micros y transporte de cargas a partir de este martes 1 de septiembre
La medida contempla el tránsito de automóviles particulares, ómnibus de pasajeros y transporte de cargas en general, según informaron las autoridades fronterizas.
Durante el lunes la reapertura del túnel internacional fue exclusiva para el transporte pesado, y para descongestionar la cantidad de camiones que permanecían en Uspallata y en distintos puntos de control tras las recientes nevadas.
Tras evaluar los informes favorables de las Vialidades de ambos países y confirmar que las condiciones de transitabilidad son seguras, las autoridades emitieron el aviso de reapertura general. El comunicado oficial expresa lo siguiente:
- Este martes 1 de septiembre, se habilita el Sistema Cristo Redentor para todo tipo de vehículos de 9 a 21 Argentina (8 a 20 hora de Chile), en ambas direcciones.
- En este sentido, se procederá al cierre de barrera en Uspallata a las 19 de Argentina (18 de Chile).
- Oportunamente se comunicará la actualización de estado de los siguientes días para dar transitabilidad segura de acuerdo con los pronósticos climáticos.
A pesar de la habilitación completa para el turismo y el transporte de pasajeros, el paso continuará operando bajo el esquema de horario de invierno. Lo que se busca con este esquema, es evitar la circulación en las horas de menor temperatura, periodo en el que el riesgo de congelamiento sobre la ruta se incrementa severamente. Además, se pide a los usuarios que transiten por la zona con extrema precaución y con portación de cadenas.
Recomendaciones para los viajeros
Desde los organismos de frontera y las fuerzas de seguridad recomiendan a los usuarios:
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Planificar el itinerario con anticipación respetando los horarios del paso.
Consultar el estado del tiempo y el reporte actualizado del corredor internacional antes de emprender el viaje.
Contar con abrigo adecuado, provisiones de contingencia y combustible suficiente.
Acatar en todo momento las indicaciones de Gendarmería Nacional en el sector argentino y de Carabineros en el sector chileno.
Con esta reapertura general, se restablece plenamente el tránsito comercial, turístico y de pasajeros entre la provincia de Mendoza y la Región de Valparaíso.
En pocas palabras
- Reapertura total: el Paso Cristo Redentor se habilitó por completo para autos y cargas este martes 1 de septiembre.
- Condiciones invernales: el paso funcionará en horario de invierno y se exige portación de cadenas.
- Recomendaciones: se solicita planificar el viaje, consultar el estado del tiempo y acatar indicaciones de seguridad.