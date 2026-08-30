Este lunes reabre el Paso Cristo Redentor para camiones, pero hay alerta amarilla por nevadas en la cordillera

Nevadas en alta montaña

Las autoridades estarán atentas a las condiciones de la ruta, ya que el Servicio Meteorológico Nacional emitió en su pronóstico del tiempo una alerta amarilla por nevadas que abarca a la franja cordillerana del oeste mendocina, sobre todo en alta montaña. Los mapas de alerta oficial y los modelos meteorológicos advierten que las nevadas serán durante las primeras horas de la jornada, acompañadas por baja en la térmica.

En la localidad de Las Cuevas se aguardan temperaturas extremas, con una máxima estimada en apenas -5 °C y una mínima que tocará los -14 °C. Las autoridades solicitaron extremar la precaución por la presencia de hielo sobre la calzada, el arrastre de nieve por el viento y recordaron la obligatoriedad de portar cadenas para la circulación.