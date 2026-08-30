Según informaron las coordinaciones de Argentina y Chile, el Paso Cristo Redentor reabre este lunes únicamente para camiones y transporte de carga pesada, de 9 a 21 en el sector argentino. Por el momento, la circulación para vehículos particulares y turismo permanecerá completamente suspendida debido a las evaluaciones técnicas y de seguridad en las calzadas.
Este lunes reabre el Paso Cristo Redentor para camiones, pero hay alerta amarilla por nevadas en la cordillera
El Paso Cristo Redentor funcionará únicamente para transporte pesado mientras rige una alerta meteorológico para la alta montaña por nevadas
Nevadas en alta montaña
Las autoridades estarán atentas a las condiciones de la ruta, ya que el Servicio Meteorológico Nacional emitió en su pronóstico del tiempo una alerta amarilla por nevadas que abarca a la franja cordillerana del oeste mendocina, sobre todo en alta montaña. Los mapas de alerta oficial y los modelos meteorológicos advierten que las nevadas serán durante las primeras horas de la jornada, acompañadas por baja en la térmica.
En la localidad de Las Cuevas se aguardan temperaturas extremas, con una máxima estimada en apenas -5 °C y una mínima que tocará los -14 °C. Las autoridades solicitaron extremar la precaución por la presencia de hielo sobre la calzada, el arrastre de nieve por el viento y recordaron la obligatoriedad de portar cadenas para la circulación.
Durante el fin de semana, la transitabilidad por la Ruta Nacional 7 se mantuvo con precaución únicamente en el tramo que conecta la localidad de Uspallata con Puente del Inca. Desde ese punto hasta la boca del túnel internacional, el paso permaneció cerrado.
A pesar de las marcas térmicas templadas en los valles mendocinos, las condiciones en la frontera se mantendrán extremas debido a la inestabilidad que afecta a la cordillera.
Para el inicio de esta semana se espera una jornada con tiempo agradable en el Llano pero con complicaciones meteorológicas en la alta montaña. En el Gran Mendoza, el pronóstico indica poca nubosidad con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector sur, registrando una temperatura máxima prevista de 22 °C y una mínima de 8 °C.
Pronostico del tiempo: cómo estará el tiempo en el Gran Mendoza
- Lunes 31 de agosto: Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 21°C y Mínima: 8°C
- Martes 1 de septiembre: Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Estable en cordillera.Máxima: 22°C y Mínima: 6°C
- Miércoles 2 de septiembre: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Estable en cordillera. Máxima: 20°C Y Mínima: 7°C
- Jueves 3 de septiembre: Parcial nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera. Máxima: 16°C | Mínima: 7°C
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: reabre este lunes solo para transporte de carga pesada, de 9 a 21.
- Alerta meteorológica: rige una alerta amarilla por nevadas en la alta montaña mendocina.
- Pronóstico: se esperan temperaturas extremas en Las Cuevas y condiciones inestables en la cordillera.