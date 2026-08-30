El Paso Cristo Redentor vuelve a funcionar este lunes pero únicamente para el transporte de cargas

Respecto al turismo y a los particulares, el comité evaluador confirmó que la habilitación se mantendrá suspendida hasta nuevo aviso. Las autoridades indicaron que se realizarán continuos monitoreos de las condiciones de seguridad en la calzada antes de definir una fecha de reapertura para el resto de los usuarios.

Del lado argentino, los camiones podrán cruzar de 9 a 21, mientras que el turismo deberá esperar una nueva evaluación técnica. Gentileza Osvaldo Valle

Situación actual del tramo y precauciones

Durante el fin de semana, la transitabilidad por la Ruta Nacional 7 se mantuvo con precaución únicamente en el tramo que conecta la localidad de Uspallata con Puente del Inca. Desde ese punto hasta la boca del túnel internacional, el paso permaneció cerrado.

Las autoridades solicitaron extremar los cuidados al conducir por la presencia de voladuras de nieve sobre la calzada y la posible formación de capas de hielo. Asimismo, recordaron que se mantiene la obligatoriedad de portar cadenas en los vehículos y de acatar las indicaciones de las fuerzas de seguridad en la ruta.

El pronóstico del tiempo en alta montaña

El reporte meteorológico para la zona cordillerana anticipa cielo algo a parcialmente nublado con frío moderado a severo. Las condiciones desmejorarán hacia la noche con nevadas débiles e intermitentes, cuya intensidad irá en aumento durante la madrugada del lunes, para luego mejorar hacia la mañana.

Para la jornada se esperan marcas térmicas extremas, con una mínima estimada en -22 °C y una máxima que apenas alcanzará los -5 °C, por lo que las autoridades insisten en mantener las máximas precauciones durante la ventana de circulación habilitada.