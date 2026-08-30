Luego de permanecer cerrado por intensas nevadas e inclemencias climáticas en la cordillera, el Paso Internacional Cristo Redentor volverá a estar operativo a partir de este lunes 31 de agosto. La medida fue consensuada por las coordinaciones de Argentina y Chile tras constatar que las rutas están transitables y que los pronósticos meteorológicos garantizan una circulación segura en la zona de alta montaña.
El Paso Cristo Redentor vuelve a funcionar este lunes pero únicamente para el transporte de cargas
Las autoridades confirmaron que este lunes se reanuda la circulación de carga pesada, mientras que el cruce de vehículos particulares no tiene fecha
Sin embargo, las autoridades fronterizas remarcaron que el corredor se habilitará únicamente para el transporte pesado, dejando postergado por el momento el cruce de vehículos particulares y colectivos de larga distancia.
Horarios de circulación y restricción al turismo
El tránsito de camiones estará permitido en ambos sentidos dentro de las franjas horarias habituales. Del lado argentino, la circulación para el transporte de cargas quedará habilitada de 9 a 21, mientras que en el sector chileno el horario de tránsito será de 8 a 20.
Respecto al turismo y a los particulares, el comité evaluador confirmó que la habilitación se mantendrá suspendida hasta nuevo aviso. Las autoridades indicaron que se realizarán continuos monitoreos de las condiciones de seguridad en la calzada antes de definir una fecha de reapertura para el resto de los usuarios.
Situación actual del tramo y precauciones
Durante el fin de semana, la transitabilidad por la Ruta Nacional 7 se mantuvo con precaución únicamente en el tramo que conecta la localidad de Uspallata con Puente del Inca. Desde ese punto hasta la boca del túnel internacional, el paso permaneció cerrado.
Las autoridades solicitaron extremar los cuidados al conducir por la presencia de voladuras de nieve sobre la calzada y la posible formación de capas de hielo. Asimismo, recordaron que se mantiene la obligatoriedad de portar cadenas en los vehículos y de acatar las indicaciones de las fuerzas de seguridad en la ruta.
El pronóstico del tiempo en alta montaña
El reporte meteorológico para la zona cordillerana anticipa cielo algo a parcialmente nublado con frío moderado a severo. Las condiciones desmejorarán hacia la noche con nevadas débiles e intermitentes, cuya intensidad irá en aumento durante la madrugada del lunes, para luego mejorar hacia la mañana.
Para la jornada se esperan marcas térmicas extremas, con una mínima estimada en -22 °C y una máxima que apenas alcanzará los -5 °C, por lo que las autoridades insisten en mantener las máximas precauciones durante la ventana de circulación habilitada.
En pocas palabras
- Reapertura del Paso Cristo Redentor: el cruce internacional volverá a funcionar este lunes 31 de agosto, tras permanecer cerrado por nevadas.
- Habilitación exclusiva para carga: la circulación se restringirá al transporte pesado; el paso para vehículos particulares y colectivos se posterga.
- Restricciones y horarios: el tránsito de camiones será de 9 a 21 en Argentina y de 8 a 20 en Chile; se monitorea la seguridad para habilitar al turismo.