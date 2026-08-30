La Suiza de América del Sur lidera el ranking de calidad de vida, superando a China y Rusia

En la edición analizada, Países Bajos ocupa el primer lugar a nivel mundial, mientras que Uruguay aparece como el país de América del Sur mejor ubicado, incluso por encima de potencias como China y Rusia. Los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también muestran una evolución sostenida.

El país de América del Sur que combina estabilidad y bienestar

Entre 1990 y 2023, Uruguay sumó 5,14 años a su esperanza de vida, aumentó en 4,52 años los años esperados de escolarización y elevó en más de 110% su ingreso per cápita. Ese proceso se reflejó en un incremento del 20,9% de su Índice de Desarrollo Humano (IDH) durante el período señalado.

Montevideo, la capital uruguaya, es uno de los principales factores detrás de esta percepción. La ciudad se caracteriza por sus niveles de seguridad, infraestructura y calidad ambiental, además de contar con altos estándares de libertad civil.

Uruguay no es un destino especialmente económico. Vivir allí puede resultar más caro que en otros países de la región, pero existe otro factor que para muchos termina siendo más importante: la previsibilidad. Las reglas son relativamente claras, las instituciones funcionan y existe una mayor sensación de estabilidad, un atributo que puede pesar incluso más que el costo de vida a la hora de elegir dónde vivir.

A esto se suma el avance de Uruguay en materia de desarrollo sostenible, energías limpias e inclusión social. La combinación de estos elementos ayudó al país a posicionarse como uno de los destinos con mejor calidad de vida de América del Sur.

Los países de América del Sur con mejor calidad de vida