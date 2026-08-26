Llegó de América del Sur para decorar jardines en los años 50: hoy el plumero de la Pampa invade España

El movimiento de vehículos y, especialmente, de camiones puede ayudar a transportar sus semillas, mientras que el viento las desplaza a grandes distancias. La autovía del Cantábrico se convirtió en una de las principales rutas de colonización de la especie. La planta tiene varias características que explican por qué resulta tan difícil de controlar.

Una planta casi imposible de eliminar

Puede crecer en terrenos pobres y degradados, soportar condiciones relativamente secas y también establecerse en zonas húmedas. Por eso aparece en cunetas, márgenes de carreteras, prados, marismas, dunas, riberas e incluso en espacios urbanos. El Ministerio para la Transición Ecológica señala que su capacidad de adaptación, su crecimiento vigoroso y su enorme producción de semillas están entre las principales razones de su éxito como especie invasora.

El problema llegó a tal magnitud que España incorporó el género Cortaderia al Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. La inclusión implica restricciones sobre su posesión, transporte, tráfico, comercio y utilización. El Ministerio reconoce que la especie afecta especialmente a la mitad norte de España, aunque también está presente en otras zonas del país y en los archipiélagos.

La invasión de esta planta de Argentina tampoco es únicamente una cuestión de biodiversidad. Las grandes masas de vegetación seca que produce pueden incrementar el riesgo de incendios, mientras que su floración puede contribuir a problemas respiratorios en personas sensibles.

Además, eliminarla no consiste simplemente en cortar los penachos. Las estrategias de control priorizan métodos como el arranque completo y el desbroce para evitar que vuelva a reproducirse. En algunas regiones la escala del problema ya obliga a realizar campañas masivas.