En los años 50, una planta de América del Sur, conocido como el plumero de la Pampa llegó a España como una planta ornamental. Sus grandes penachos blancos o rosados la convirtieron en una especie atractiva para jardines y espacios públicos.
Llegó de América del Sur para decorar jardines en los años 50: hoy el plumero de la Pampa invade España
España enfrenta la difícil tarea de frenar la expansión del plumero de la Pampa, una especie sudamericana que llegó como ornamental en los años 50 y hoy altera ecosistemas.
Pero aquella planta procedente de América del Sur encontró en España unas condiciones ideales para expandirse. La primera presencia documentada de Cortaderia selloana se registró en Santander en 1953, después de escapar de un cultivo.
En los años 50 llegó desde América del Sur como planta ornamental: hoy España intenta frenar su expansión
Esta planta llegó a España en la década de 1940 de manera accidental en las bodegas de barcos que importaban cereal desde Argentina debido a la escasez de la posguerra. Este plumero de América del Sur fue utilizada para decorar rotondas, medianas y otros espacios próximos a las carreteras. El problema fue que las vías de comunicación terminaron funcionando como corredores para su dispersión.
El movimiento de vehículos y, especialmente, de camiones puede ayudar a transportar sus semillas, mientras que el viento las desplaza a grandes distancias. La autovía del Cantábrico se convirtió en una de las principales rutas de colonización de la especie. La planta tiene varias características que explican por qué resulta tan difícil de controlar.
Una planta casi imposible de eliminar
Puede crecer en terrenos pobres y degradados, soportar condiciones relativamente secas y también establecerse en zonas húmedas. Por eso aparece en cunetas, márgenes de carreteras, prados, marismas, dunas, riberas e incluso en espacios urbanos. El Ministerio para la Transición Ecológica señala que su capacidad de adaptación, su crecimiento vigoroso y su enorme producción de semillas están entre las principales razones de su éxito como especie invasora.
El problema llegó a tal magnitud que España incorporó el género Cortaderia al Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. La inclusión implica restricciones sobre su posesión, transporte, tráfico, comercio y utilización. El Ministerio reconoce que la especie afecta especialmente a la mitad norte de España, aunque también está presente en otras zonas del país y en los archipiélagos.
La invasión de esta planta de Argentina tampoco es únicamente una cuestión de biodiversidad. Las grandes masas de vegetación seca que produce pueden incrementar el riesgo de incendios, mientras que su floración puede contribuir a problemas respiratorios en personas sensibles.
Además, eliminarla no consiste simplemente en cortar los penachos. Las estrategias de control priorizan métodos como el arranque completo y el desbroce para evitar que vuelva a reproducirse. En algunas regiones la escala del problema ya obliga a realizar campañas masivas.
En pocas palabras
- Planta ornamental: El plumero de la Pampa llegó de América del Sur a España en los años 50.
- Especie invasora: La planta encontró condiciones ideales y se expandió por todo el país.
- Control difícil: Sus características la hacen casi imposible de eliminar y afecta ecosistemas y salud.