En 1865, recorrió los Andes por las semillas de un árbol y terminó creando un negocio millonario en Asia

Mamani pasó meses recorriendo los bosques de Bolivia y consiguió unas 12 libras de semillas, que fueron entregadas a Ledger y posteriormente trasladadas fuera de América de. El primer intento de comercializarlas ante el Gobierno británico no prosperó. Finalmente, los Países Bajos adquirieron las semillas y las enviaron a Java, en se momento colonia en Asia del país europeo.

Biopiratería: Cómo semillas de árboles andinos crearon una fortuna en Asia

La variedad cultivada allí fue identificada como Cinchona ledgeriana. Las condiciones de este país de Asia permitieron multiplicar los árboles y establecer plantaciones comerciales de gran escala. La producción neerlandesa fue creciendo hasta convertir a la colonia en el principal proveedor de quinina del mercado internacional.

El proceso modificó el equilibrio del comercio de la quina. Mientras las plantaciones de Java aumentaban su producción, la actividad en América del Sur perdió importancia como fuente internacional de materia prima. A comienzos del siglo XX, las colonias neerlandesas llegaron a concentrar una proporción mayoritaria de la producción mundial de quinina.

El impacto no fue solamente comercial. El traslado de las semillas permitió a una potencia colonial controlar el cultivo de una especie que hasta entonces dependía de los bosques andinos. La quina pasó de ser un recurso silvestre de Sudamérica a convertirse en un cultivo industrial en Asia.

Mamani, que realizó el trabajo de recolección, no obtuvo los beneficios económicos que generó posteriormente la explotación de esas semillas. La cadena comercial que comenzó con su expedición terminó trasladando el centro de producción de quinina desde Sudamérica hacia Java.