Evalúan la reapertura del Paso Cristo Redentor y seguirá con horario reducido

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado, pero las rutas están despejadas hasta boca de túnel.

Durante el viernes las Vialidades de ambos países trabajaron en el despeje de los caminos y ya quedaron listos para una próxima reapertura, aunque se espera otra nevada especialmente en la noche del domingo y madrugada del lunes.

Lunes, día clave para el Paso Cristo Redentor

En las próximas horas habrá una reunión entre los coordinadores del túnel internacional, quienes definirán los pasos a seguir para la reapertura.

Por el momento, del lado argentino el tránsito está habilitado para turismo interno hasta Las Cuevas con portación obligatoria de cadenas.

Si las condiciones lo permiten, el lunes se podría habilitar el tránsito por Paso Cristo Redentor hacia ambos países, aunque por seguridad será primero solamente para los camiones que están varados de los dos lados de la frontera.

Se espera que la reapertura del Paso Cristo Redentor se haga el lunes solo para camiones.

Luego, desde el martes 1 de septiembre se permitiría el cruce por la frontera para todo tipo de vehículos.

Cambio de horario del Paso Cristo Redentor

Todos los años el horario de invierno con 12 horas habilitadas para circular se termina el 31 de agosto, y desde el primer día de septiembre se habilita la apertura las 24 horas.

Pero esta vez habrá una excepción debido a las grandes nevadas que hubo especialmente durante julio y agosto, por las que quedó una gran acumulación de nieve.

Las autoridades indicaron que aun existe peligro de avalanchas del lado chileno, por lo que por el momento el paso será habilitado solamente 12 horas para evitar una gran circulación de vehículos.

Por esto, la reapertura del Paso Cristo Redentor durante las 24 horas todavía no tiene fecha.