Las rutas de Argentina y Chile están despejadas hasta la boca del túnel del Paso Cristo Redentor, pero todavía no están dadas las condiciones para su reapertura. Estimaron que el lunes podría reanudarse el tránsito, pero con un operativo especial.
Evalúan la reapertura del Paso Cristo Redentor y seguirá con horario reducido
El Paso Cristo Redentor lleva 5 días cerrado y se esperan nevadas para el domingo. El lunes será el día clave. Todavía no se habilitará durante las 24 horas
El cruce internacional está cerrado desde las 14 del lunes pasado por la llegada de un nuevo período nevador que se registró durante toda esta semana en la alta montaña.
Debido a esto es que se dispuso el cierre del paso a Chile debido a la alta peligrosidad para el tránsito de vehículos, además que las rutas quedaron tapadas de nieve.
Durante el viernes las Vialidades de ambos países trabajaron en el despeje de los caminos y ya quedaron listos para una próxima reapertura, aunque se espera otra nevada especialmente en la noche del domingo y madrugada del lunes.
Lunes, día clave para el Paso Cristo Redentor
En las próximas horas habrá una reunión entre los coordinadores del túnel internacional, quienes definirán los pasos a seguir para la reapertura.
Por el momento, del lado argentino el tránsito está habilitado para turismo interno hasta Las Cuevas con portación obligatoria de cadenas.
Si las condiciones lo permiten, el lunes se podría habilitar el tránsito por Paso Cristo Redentor hacia ambos países, aunque por seguridad será primero solamente para los camiones que están varados de los dos lados de la frontera.
Luego, desde el martes 1 de septiembre se permitiría el cruce por la frontera para todo tipo de vehículos.
Cambio de horario del Paso Cristo Redentor
Todos los años el horario de invierno con 12 horas habilitadas para circular se termina el 31 de agosto, y desde el primer día de septiembre se habilita la apertura las 24 horas.
Pero esta vez habrá una excepción debido a las grandes nevadas que hubo especialmente durante julio y agosto, por las que quedó una gran acumulación de nieve.
Las autoridades indicaron que aun existe peligro de avalanchas del lado chileno, por lo que por el momento el paso será habilitado solamente 12 horas para evitar una gran circulación de vehículos.
Por esto, la reapertura del Paso Cristo Redentor durante las 24 horas todavía no tiene fecha.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: evalúan su reapertura con horario reducido tras 5 días de cierre por nevadas.
- Tránsito: se espera una reunión para definir la habilitación, inicialmente solo para camiones varados.
- Novedades: el horario de 24 horas se posterga debido al riesgo de avalanchas en el lado chileno.