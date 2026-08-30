Iban a misa, pero la maniobra brutal de un camión provocó una catástrofe en la ruta

Lo que debía ser una jornada de devoción, paz y reencuentro espiritual terminó convirtiéndose en una escena terrorífica sobre la ruta, cuando un grupo masivo de fieles que iba a misa tuvo que sufrir las consecuencias de un imprudente al volante.
El accidente ocurrió a última hora de la tarde en las inmediaciones de Chivhu, una localidad clave ubicada a unos 140 kilómetros al sur de Harare, la capital de Zimbabue, en el sur de África. Según las primeras reconstrucciones policiales, los fieles viajaban abordo de un minibús cuando un camión se interpuso en su camino.
La maniobra brutal que desató el choque de frente
Las autoridades locales iniciaron una exhaustiva investigación para peritar las circunstancias exactas del accidente. Sin embargo, las primeras hipótesis aportadas por la vocería policial apuntan directamente a una maniobra imprudente y sumamente arriesgada por parte del conductor del camión con matrícula extranjera.
En un intento desesperado por sobrepasar a otro auto que circulaba en su mismo sentido, el chofer del pesado vehículo invadió el carril contrario sin advertir a la combi en algún momento.
El impacto fue brutal y de una violencia desmedida, dejando a la trafic de los religiosos completamente reducida a chatarra a un costado de la ruta.
27 personas fallecidas
Las fuerzas de rescate confirmaron que el hecho causó la muerte instantánea de 27 personas, mientras que al menos otras siete resultaron con heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos.
Este devastador accidente vuelve a poner bajo la lupa la alarmante crisis de infraestructura y seguridad vial que atraviesa África, como también el mundo en general. La falta de mantenimiento en las rutas, combinada con maniobras temerarias de tránsito en pesados transportes, continúa cobrándose vidas de manera trágica y todos los días.
En pocas palabras
- Trágico accidente: 27 personas murieron en Zimbabue por un camión que invadió carril contrario.
- Contexto del suceso: el grupo de fieles se dirigía a misa en un minibús.
- Causas del siniestro: maniobra imprudente de un camión intentando sobrepasar a otro vehículo.