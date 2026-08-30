Iban a misa, pero la maniobra brutal de un camión provocó una catástrofe en la ruta

En un intento desesperado por sobrepasar a otro auto que circulaba en su mismo sentido, el chofer del pesado vehículo invadió el carril contrario sin advertir a la combi en algún momento.

Además de las muertes, 8 personas resultaron heridas de gravedad.

El impacto fue brutal y de una violencia desmedida, dejando a la trafic de los religiosos completamente reducida a chatarra a un costado de la ruta.

27 personas fallecidas

Las fuerzas de rescate confirmaron que el hecho causó la muerte instantánea de 27 personas, mientras que al menos otras siete resultaron con heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos.

Este devastador accidente vuelve a poner bajo la lupa la alarmante crisis de infraestructura y seguridad vial que atraviesa África, como también el mundo en general. La falta de mantenimiento en las rutas, combinada con maniobras temerarias de tránsito en pesados transportes, continúa cobrándose vidas de manera trágica y todos los días.