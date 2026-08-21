Construyó una ruta de 85 kilómetros en el corazón de América del Sur y recibió una multa de 91.000 dólares

Ante la negativa, el empresario decidió avanzar de todos modos. En 2012, comenzó a introducir maquinaria pesada de manera clandestina para abrir una carretera de 85 kilómetros en medio de la selva amazónica. La construcción de la ruta fue realizada sin los estudios técnicos correspondientes y sin una evaluación de impacto ambiental.

Condenan a empresario por construir ruta clandestina en la Amazonía

Las máquinas removieron grandes extensiones de bosque nativo y, durante el trazado, la carretera llegó a ingresar ilegalmente al Parque Nacional Sierra del Divisor, un área protegida por el Estado peruano debido a su importancia ecológica y a la presencia de especies y paisajes únicos.

La construcción no solo implicó la apertura de una vía sin autorización. También provocó la destrucción de vegetación y la alteración de un ecosistema que se encontraba bajo protección estatal. La carretera quedó finalmente clausurada y la maquinaria utilizada para su construcción dejó de tener utilidad.

El Poder Judicial de Loreto condenó al empresario a siete años de prisión efectiva y también ordenó el pago de una reparación civil de 350.000 soles, una suma que equivalía aproximadamente a 91.000 dólares en ese momento, a favor del Estado peruano.

La obra en América del Sur también representó una enorme inversión para sus responsables. La apertura de los 85 kilómetros de carretera requirió maquinaria pesada, combustible y trabajadores, por lo que el dinero destinado al proyecto terminó prácticamente perdido después de la clausura de la vía.

En 2026 al ser una vía abierta en medio del bosque primario y sin mantenimiento (ya que la maquinaria pesada fue incautada e inutilizada), la Amazonía ha empezado a devorar la carretera.