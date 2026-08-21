El invierno 2026 vuelve a mostrar su cara más rigurosa sobre el territorio argentino. Tras el alejamiento del sistema de baja presión que provocó intensas lluvias sobre el Litoral —con acumulados de hasta 55 mm en Paso de los Libres—, el avance de una masa de aire polar proveniente de la Patagonia provocará un desplome de las temperaturas, heladas severas y ráfagas de viento intensas, según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional.
Ola de frío polar en Argentina: temperaturas hasta 12 °C bajo lo normal, máximas bajo cero y ráfagas de 70 km/h
Un nuevo frente polar avanzará de sur a norte durante el fin de semana, provocando heladas generalizadas, viento fuerte en la costa atlántica y un marcado descenso térmico en todo el país.
Nieve en la Patagonia y alertas por viento en la costa
El frente frío iniciará su recorrido generando precipitaciones en forma de nieve en el sur de Río Negro, el norte y oeste de Chubut, la cordillera de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En paralelo, la circulación de aire austral activará un escenario ventoso sobre la franja costera:
- Ráfagas de 70 km/h: Se esperan vientos intensos del sector sur con ráfagas de hasta 70 km/h sobre la costa de la provincia de Buenos Aires y la costa de Río Negro.
- Mejoría en el Noreste: Las lluvias que afectaron al Litoral comenzarán a remitir a medida que el centro de baja presión se desplace hacia el océano Atlántico.
Viernes con desplome térmico: anomalías de 12 °C bajo lo habitual
Durante la jornada del viernes, según el SMN y el sitio especializado Meteored, la masa de aire seco y helado se afianzará sobre la franja central y el oeste del país. Provincias como Mendoza, San Luis y el sur de Córdoba registrarán marcas térmicas situadas entre 10 °C y 12 °C por debajo de los promedios de la época. En el centro y sudoeste mendocino, las máximas se mantendrán en un solo dígito e incluso registrarán valores bajo cero en las zonas de mayor altitud.
Fin de semana con heladas generalizadas
Para el sábado y el domingo, la atmósfera quedará dominada por la acción de dos centros de alta presión que terminarán unificándose sobre el centro-este nacional. Este patrón favorecerá jornadas estables pero con marcas térmicas extremas:
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Mapas de heladas: Se registrarán heladas en toda la región patagónica, Cuyo, La Pampa, oeste y sur bonaerense, Sierra de la Ventana y las sierras de Córdoba.
Máximas bajo cero: En sectores del sur de Río Negro y el norte de Chubut, las temperaturas máximas no lograrán superar los 0 °C durante el domingo.
Descenso general en el país: En la costa bonaerense las máximas apenas rozarán los 10 °C, mientras que en el norte argentino las temperaturas superiores a los 20 °C quedarán relegadas únicamente al extremo fronterizo.
Fin de semana en Mendoza
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas, este es el tiempo esperado para Mendoza hasta el lunes:
- Viernes 21 de agosto: Algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Ingreso de frente frío. Máxima: 18 grados y mínima: 10 grados
- Sábado 22 de agosto: Continúa el descenso de la temperatura y estará parcialmente nublado. Máximas de 15 y mínima de 6 grados centígrados.
- Domingo 23 de agosto: Algo nublado con poco cambio de la temperatura. La máxima temperatura sería de 15 grados y la mínima de 7.
- Lunes 24 de agosto: Sube la temperatura hasta los 19 grados y se espera que el día esté nublado y se muestre inestable en la noche.
En pocas palabras
- Frente polar: Un nuevo frente polar avanza sobre Argentina, provocando heladas generalizadas y marcado descenso térmico.
- Vientos y nieve: Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h en la costa atlántica y nevadas en la Patagonia.
- Temperaturas bajo cero: Las máximas en varias provincias estarán por debajo de los 0 °C, con heladas severas.