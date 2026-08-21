Ola de frío polar en Argentina: temperaturas hasta 12 °C bajo lo normal, máximas bajo cero y ráfagas de 70 km/h

Nieve en la Patagonia y alertas por viento en la costa

El frente frío iniciará su recorrido generando precipitaciones en forma de nieve en el sur de Río Negro, el norte y oeste de Chubut, la cordillera de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En paralelo, la circulación de aire austral activará un escenario ventoso sobre la franja costera:

Ráfagas de 70 km/h: Se esperan vientos intensos del sector sur con ráfagas de hasta 70 km/h sobre la costa de la provincia de Buenos Aires y la costa de Río Negro.

Se esperan vientos intensos del sector sur con ráfagas de hasta 70 km/h sobre la costa de la provincia de Buenos Aires y la costa de Río Negro. Mejoría en el Noreste: Las lluvias que afectaron al Litoral comenzarán a remitir a medida que el centro de baja presión se desplace hacia el océano Atlántico.

Viernes con desplome térmico: anomalías de 12 °C bajo lo habitual

Durante la jornada del viernes, según el SMN y el sitio especializado Meteored, la masa de aire seco y helado se afianzará sobre la franja central y el oeste del país. Provincias como Mendoza, San Luis y el sur de Córdoba registrarán marcas térmicas situadas entre 10 °C y 12 °C por debajo de los promedios de la época. En el centro y sudoeste mendocino, las máximas se mantendrán en un solo dígito e incluso registrarán valores bajo cero en las zonas de mayor altitud.