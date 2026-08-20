Plantaron árboles hace 100 años para hacer crecer la economía: ahora amenazan los bosques argentinos

Dispersión incontrolada de semillas: El viento transporta sus semillas livianas a largas distancias , permitiendo que la especie colonice áreas naturales protegidas donde antes prosperaban exclusivamente los árboles nativos .

El viento transporta sus , permitiendo que la especie colonice donde antes prosperaban exclusivamente los . Resistencia y regeneración tras el fuego: El pino está biológicamente adaptado para sobrevivir a los incendios forestales . Tras el paso del fuego, sus piñas se abren y germinan con mayor velocidad que el ciprés de la cordillera o el coihue .

El pino está biológicamente adaptado para . Tras el paso del fuego, sus piñas se abren y germinan con mayor velocidad que el o el . Secado intensivo y acidificación del suelo: Esta especie foránea absorbe volúmenes masivos de agua subterránea y libera sustancias químicas que inhiben el crecimiento de otras plantas locales.

Esta absorbe y libera sustancias químicas que inhiben el crecimiento de otras plantas locales. Competencia desigual por la luz solar: Debido a su rápido crecimiento vegetal , el pino sobrepasa en altura a la vegetación autóctona, bloqueando la luz solar y provocando el ahogamiento de especies locales .

Debido a su , el pino sobrepasa en altura a la vegetación autóctona, bloqueando la luz solar y provocando el . Acumulación de combustible vegetal: Las agujas secas (acículas) y la resina que caen al suelo forman una capa altamente inflamable en épocas de sequía prolongada .

Las agujas secas (acículas) y la resina que caen al suelo forman una capa altamente inflamable en épocas de . Propagación acelerada de incendios: Un bosque de pinos implantado puede arder hasta 5 veces más rápido que un bosque nativo y 20 veces más rápido que la estepa patagónica.

El espejo de Chile y el futuro de la biodiversidad en Argentina

La situación en el país vecino funciona como un claro llamado de atención para la gestión ambiental en Argentina. Chile cuenta con más de tres millones de hectáreas de pino y eucalipto, una política forestal que derivó en la desecación de cuencas hídricas, erosión severa de suelos y una megaola de incendios forestales recurrentes.

En el territorio nacional, los investigadores afirman que de no aplicar planes de contención ambiental, la superficie invadida por plantaciones de pino en la Patagonia podría alcanzar los 2 millones de hectáreas en las próximas décadas, erradicando ecosistemas clave del sur argentino.

Protocolos de restauración ecológica y reforestación con árboles nativos

La erradicación de esta especie de árbol exótico no puede realizarse mediante la tala masiva e indiscriminada, ya que retirar la cobertura vegetal de golpe causaría una erosión del suelo irreversible. Por este motivo, los equipos de conservación en Neuquén y Río Negro impulsan una estrategia de restauración ecológica gradual: