Cuáles son los mejores días de octubre para podar un árbol limonero, según el calendario lunar

La poda es una de las tareas más importantes para conservar en buenas condiciones un árbol frutal, ya que permite retirar partes dañadas, controlar su crecimiento y favorecer una estructura más equilibrada. En el caso del limonero, quienes siguen las recomendaciones del calendario lunar encuentran en octubre algunas fechas especialmente indicadas para realizar distintos tipos de cortes.
Cuándo podar el limonero en octubre, según el calendario lunar
El 10 de octubre, coincidiendo con la Luna nueva, aparece como una de las fechas destacadas para realizar trabajos de mantenimiento en el limonero. Esta jornada resulta apropiada para retirar ramas secas, rotas, deterioradas o que presenten signos de enfermedad.
De acuerdo con la tradición del calendario lunar aplicado a la jardinería, esta fase ofrece un momento favorable para efectuar tareas de mantenimiento y ayudar al árbol a conservar una estructura saludable. La recomendación se centra especialmente en una poda de limpieza, sin realizar cortes excesivos que puedan debilitar al limonero.
Otra fecha señalada es el 18 de octubre, cuando llegará el cuarto creciente. Esta fase es considerada especialmente conveniente para los limoneros jóvenes, sobre todo cuando se busca orientar el crecimiento de sus nuevas ramas.
Durante este período, las recomendaciones del calendario lunar apuntan a realizar una poda moderada que permita corregir la forma de la copa, eliminar ramas mal ubicadas y conseguir una distribución más uniforme. En limoneros jóvenes, el objetivo principal debe ser formar una estructura resistente sin quitar una cantidad excesiva de brotes.
Cómo podar correctamente un limonero sin que el árbol quede lastimado
Antes de comenzar la tarea, es importante preparar las herramientas. Las tijeras de poda deben estar bien afiladas, limpias y desinfectadas. De esta manera, los cortes son más precisos y se reduce la posibilidad de transmitir enfermedades entre diferentes partes del árbol.
El primer paso consiste en retirar las ramas secas, rotas o enfermas. También es conveniente cortar aquellas que crecen hacia el interior de la copa, ya que pueden dificultar la circulación del aire y reducir la llegada de luz a determinadas zonas del limonero.
En ejemplares jóvenes, la poda debe ser especialmente cuidadosa. No se recomienda eliminar demasiados brotes porque el limonero todavía necesita desarrollar su estructura. Lo ideal es conservar las ramas mejor ubicadas y favorecer un crecimiento equilibrado.
Los cortes en el árbol cítrico deben hacerse de manera limpia, sin desgarrar la corteza. También conviene elegir una jornada seca para realizar la poda y evitar períodos de lluvia o humedad elevada, condiciones que pueden favorecer la aparición de hongos.
Así, el 10 y el 18 de octubre se presentan como fechas destacadas dentro del calendario lunar para quienes buscan organizar la poda del limonero y combinar las tareas habituales de jardinería con las distintas fases de la Luna.
En pocas palabras
- Poda de Limonero: Octubre ofrece fechas clave en el calendario lunar para el cuidado del limonero, optimizando su salud y producción.
- Luna Nueva (10 de octubre): Ideal para podas de limpieza, retirando ramas secas, enfermas o dañadas sin afectar la estructura principal.
- Cuarto Creciente (18 de octubre): Momento propicio para limoneros jóvenes, orientando el crecimiento y corrigiendo la forma de la copa de manera moderada.