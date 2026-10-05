Cuáles son los mejores días de octubre para podar un árbol limonero, según el calendario lunar

¿Cuándo y cómo podar un árbol limonero?

Otra fecha señalada es el 18 de octubre, cuando llegará el cuarto creciente. Esta fase es considerada especialmente conveniente para los limoneros jóvenes, sobre todo cuando se busca orientar el crecimiento de sus nuevas ramas.

Durante este período, las recomendaciones del calendario lunar apuntan a realizar una poda moderada que permita corregir la forma de la copa, eliminar ramas mal ubicadas y conseguir una distribución más uniforme. En limoneros jóvenes, el objetivo principal debe ser formar una estructura resistente sin quitar una cantidad excesiva de brotes.

Con estos cuidados de jardinería, el limonero estallará de frutas en la próxima temporada.

Cómo podar correctamente un limonero sin que el árbol quede lastimado

Antes de comenzar la tarea, es importante preparar las herramientas. Las tijeras de poda deben estar bien afiladas, limpias y desinfectadas. De esta manera, los cortes son más precisos y se reduce la posibilidad de transmitir enfermedades entre diferentes partes del árbol.

El primer paso consiste en retirar las ramas secas, rotas o enfermas. También es conveniente cortar aquellas que crecen hacia el interior de la copa, ya que pueden dificultar la circulación del aire y reducir la llegada de luz a determinadas zonas del limonero.

Aprendé a podar correctamente un árbol limonero.

En ejemplares jóvenes, la poda debe ser especialmente cuidadosa. No se recomienda eliminar demasiados brotes porque el limonero todavía necesita desarrollar su estructura. Lo ideal es conservar las ramas mejor ubicadas y favorecer un crecimiento equilibrado.

Los cortes en el árbol cítrico deben hacerse de manera limpia, sin desgarrar la corteza. También conviene elegir una jornada seca para realizar la poda y evitar períodos de lluvia o humedad elevada, condiciones que pueden favorecer la aparición de hongos.

Así, el 10 y el 18 de octubre se presentan como fechas destacadas dentro del calendario lunar para quienes buscan organizar la poda del limonero y combinar las tareas habituales de jardinería con las distintas fases de la Luna.