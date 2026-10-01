Cuáles son los mejores días de octubre para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

Esta práctica se basa en una tradición según la cual las distintas fases de la Luna pueden influir en el movimiento de la savia. Aunque se trata de una creencia de la jardinería tradicional y no de un criterio científico, quienes la siguen seleccionan determinadas fechas para podar los árboles frutales.

¿Cuándo conviene podar un árbol frutal en octubre?

Calendario lunar: estos son los días para podar el árbol frutal en octubre

Según el calendario lunar, octubre presenta tres jornadas consideradas apropiadas para realizar distintos trabajos de poda. Cada una coincide con una fase diferente y se relaciona con una tarea específica.