La niña de 12 años que resultó gravemente herida al caerle un árbol encima en el parque O'Higgins de Ciudad presenta una evolución favorable. Según informaron desde el hospital Notti este sábado, los profesionales evalúan trasladarla a una sala común, aunque todavía permanece en internada en terapia intensiva.
La mejoría se dio a 5 días del accidente, que ocurrió durante un fuerte temporal de viento que provocó la caída de árboles y ramas en distintos puntos del Gran Mendoza.
La otra víctima recibió el alta médica
La menor se encontraba en el parque junto a una mujer adulta cuando se produjo la caída del ejemplar. Ambas sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica. La otra paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta al día siguiente del episodio.
El estado de salud de la niña, en cambio, generó mayor preocupación por la gravedad de las heridas y la necesidad de mantenerla bajo cuidados intensivos. Ahora, la posibilidad de pasar a una sala común marca un nuevo avance en su recuperación.
Qué informó Capital sobre el árbol que cayó en el parque O'Higgins
El accidente también puso bajo la lupa las condiciones del arbolado público de la Ciudad. Desde la Municipalidad de Capital explicaron que el árbol no estaba identificado como un ejemplar seco con riesgo de caída.
La comuna atribuyó la caída a la acumulación de lluvias de las semanas previas y a la inestabilidad climática, que habría afectado algunas ramas pese a que el tronco principal conservaba su verdor.
El municipio también informó que desde agosto, cuando entró en vigencia el cambio normativo que transfirió a las comunas mayores facultades sobre el arbolado público, avanzó con la extracción de 368 ejemplares en menos de tres meses. Según los datos oficiales, todavía quedaban unos 132 árboles pendientes de retiro.
En pocas palabras
- Evalúan traslado: La niña de 12 años internada en terapia intensiva evoluciona favorablemente.
- Alta médica: La mujer adulta que acompañaba a la menor durante el accidente ya fue dada de alta.
- Investigación municipal: El municipio determinó que el árbol caído no presentaba riesgo previo, atribuyendo la caída a factores climáticos.