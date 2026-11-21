El estado de salud de la niña, en cambio, generó mayor preocupación por la gravedad de las heridas y la necesidad de mantenerla bajo cuidados intensivos. Ahora, la posibilidad de pasar a una sala común marca un nuevo avance en su recuperación.

Qué informó Capital sobre el árbol que cayó en el parque O'Higgins

El accidente también puso bajo la lupa las condiciones del arbolado público de la Ciudad. Desde la Municipalidad de Capital explicaron que el árbol no estaba identificado como un ejemplar seco con riesgo de caída.

La comuna atribuyó la caída a la acumulación de lluvias de las semanas previas y a la inestabilidad climática, que habría afectado algunas ramas pese a que el tronco principal conservaba su verdor.

El municipio también informó que desde agosto, cuando entró en vigencia el cambio normativo que transfirió a las comunas mayores facultades sobre el arbolado público, avanzó con la extracción de 368 ejemplares en menos de tres meses. Según los datos oficiales, todavía quedaban unos 132 árboles pendientes de retiro.