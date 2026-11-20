A partir de ese momento, la niña comenzó a manifestar un dolor abdominal persistente, dejó de comer y apenas podía caminar sin quejarse, situación que llevó a sus allegados a acudir de urgencia al sistema de salud de Entre Ríos y a exigir explicaciones tanto en el colegio como en el hospital.

Muerte de la niña de 8 años: recorrido médico y la denuncia de negligencia

Según reconstruyó la familia, ante la continuidad del malestar, el viernes por la noche la madre llevó a Oriana al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde le realizaron análisis clínicos y una tomografía. Sin embargo, el sábado por la mañana recibió el alta médica tras ser medicada, pese a que seguía con fuertes dolores.

El domingo por la noche, al notar que el cuadro empeoraba y que la niña ya no ingería líquidos ni alimentos, volvieron a trasladarla al mismo centro de salud. Durante la madrugada del lunes, otro equipo médico advirtió signos compatibles con una infección severa -entre ellos, pequeñas manchas en el cuerpo- y dispuso su inmediato traslado a terapia intensiva pediátrica.

“Al poco tiempo hizo un paro cardiorrespiratorio debido al cuadro de infección que tenía, que había afectado a varios órganos. El lunes a la tarde hizo otro paro; el martes a la noche seguía con fiebre, y a las 5 del miércoles nos dijeron que había fallecido”, lamentó Toledo, quien apuntó directamente contra la primera atención recibida: “La mandaron a la casa sin ver los análisis y cuando tenía dolor. Esto se hubiese evitado si actuaban como se debía”.

La respuesta de la escuela de la niña y las actuaciones oficiales

La abuela de Oriana también cuestionó el accionar de la escuela Lavardén, al asegurar que el jueves posterior al golpe avisaron que la niña no asistiría por haber sido agredida, pero que ninguna autoridad institucional se comunicó con la familia hasta después de conocerse la muerte.

Por su parte, desde la Jefatura Departamental de Escuelas de Concordia, Entre Ríos, informaron que se convocó a una reunión con directivos del establecimiento y familiares de la menor para reconstruir lo ocurrido y recopilar actas e informes internos.

En tanto, en el ámbito policial se indicó que la directora del colegio se presentó en una comisaría para dejar constancia de que tomó conocimiento de la supuesta agresión a través de los medios de comunicación.