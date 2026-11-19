El barrio 9 de julio donde apuñalaron al hombre en Las Heras. Google maps

El episodio ocurrió alrededor de las 20.19 en el barrio 12 de Mayo, de Las Heras. Según las primeras informaciones policiales, el ataque se habría producido en medio de una discusión entre la víctima y la mujer.

Una discusión que terminó en tragedia

La Policía recibió varios llamados a la línea de emergencias que alertaban sobre la presencia de un hombre herido con un arma blanca en la vía pública. Ante la situación, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Lagomaggiore.

El hombre ingresó con una herida en el tórax, pero pese al traslado de urgencia, los médicos confirmaron que había fallecido.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la discusión por el alquiler habría derivado en una riña durante la cual la mujer presuntamente atacó al hombre con un arma blanca.

La sospechosa fue aprehendida y los investigadores trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el vínculo entre ambos ni sobre cómo se inició la disputa.