Una pelea por un alquiler en Las Heras terminó con un hombre asesinado y una mujer aprehendida
El hombre ingresó sin vida al hospital Lagomaggiore. Aparentemente la mujer lo hirió de muerte tras la discusión
Según las primeras informaciones, intentaron asistir al hombre y trasladarlo rápidamente al hospital para salvarle la vida, aunque las heridas sufridas resultaron fatales.
Por el caso hay una mujer aprehendida, porque el hecho se habría producido en medio de una discusión por un alquiler.
El episodio ocurrió alrededor de las 20.19 en el barrio 12 de Mayo, de Las Heras. Según las primeras informaciones policiales, el ataque se habría producido en medio de una discusión entre la víctima y la mujer.
Una discusión que terminó en tragedia
La Policía recibió varios llamados a la línea de emergencias que alertaban sobre la presencia de un hombre herido con un arma blanca en la vía pública. Ante la situación, la víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Lagomaggiore.
El hombre ingresó con una herida en el tórax, pero pese al traslado de urgencia, los médicos confirmaron que había fallecido.
De acuerdo con la reconstrucción inicial, la discusión por el alquiler habría derivado en una riña durante la cual la mujer presuntamente atacó al hombre con un arma blanca.
La sospechosa fue aprehendida y los investigadores trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el vínculo entre ambos ni sobre cómo se inició la disputa.
En pocas palabras
- Crimen en Las Heras: un hombre murió tras ser apuñalado en el barrio 9 de Julio.
- Traslado fallido: la víctima fue asistida y trasladada al Hospital Lagomaggiore, pero ingresó sin vida.
- Investigación en curso: se buscan esclarecer las circunstancias del ataque e identificar agresores.