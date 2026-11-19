Un delincuente disfrazado de mujer intentó robar una joyería ubicada en pleno centro de Villa Gesell, sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106. Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del comercio, el sospechoso ingresó al local y, sin mediar palabra, saltó el mostrador para abalanzarse directamente sobre la empleada.
Se disfrazó de mujer, intentó robar una joyería y huyó
Un delincuente disfrazado de mujer intentó robar una joyería, pero la empleada se resistió y frustró el atraco. Las autoridades aún no identificaron al ladrón
Lejos de paralizarse, la trabajadora se resistió y protagonizó un forcejeo con el agresor. Su reacción resultó determinante para frustrar el robo: impidió que el ladrón pudiera alzarse con objetos de valor y lo forzó a abandonar el lugar sin concretar el atraco.
Tras el intento fallido, el hombre escapó con las manos vacías y abordó una camioneta Peugeot Expert gris en la que se desplazaba junto a otros cómplices. De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el utilitario tenía un pedido de secuestro activo por robo en Mar del Plata y circulaba con una patente correspondiente a otro rodado registrado en esa misma ciudad.
A partir de la denuncia y las primeras tareas investigativas, se estableció que el vehículo había ingresado a Villa Gesell durante la tarde del día anterior al hecho. Horas después del episodio en la joyería céntrica, la camioneta fue hallada abandonada en la intersección de Paseo 118 y avenida 14.
Las grabaciones obtenidas en el comercio resultan ahora un elemento central para la pesquisa. Con el análisis de esas secuencias y las pericias realizadas sobre el utilitario secuestrado, los investigadores buscan reconstruir los movimientos posteriores de la banda, identificar tanto al autor material del ataque como a sus cómplices y determinar su paradero.
En pocas palabras
- Delincuente disfrazado: un ladrón vestido de mujer intentó robar una joyería en Villa Gesell.
- Resistencia de la empleada: la trabajadora se resistió y frustró el atraco, impidiendo el robo.
- Fuga y búsqueda: el sospechoso escapó en una camioneta robada con cómplices; la policía investiga.