Lejos de paralizarse, la trabajadora se resistió y protagonizó un forcejeo con el agresor. Su reacción resultó determinante para frustrar el robo: impidió que el ladrón pudiera alzarse con objetos de valor y lo forzó a abandonar el lugar sin concretar el atraco.

Tras el intento fallido, el hombre escapó con las manos vacías y abordó una camioneta Peugeot Expert gris en la que se desplazaba junto a otros cómplices. De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el utilitario tenía un pedido de secuestro activo por robo en Mar del Plata y circulaba con una patente correspondiente a otro rodado registrado en esa misma ciudad.