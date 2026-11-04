Cómo funciona la modalidad de robo digital que alerta a los usuarios de home banking

Activar el segundo factor de autenticación: configurar el token de seguridad o la validación biométrica para autorizar cualquier transacción en el Home Banking .

configurar el token de seguridad o la validación biométrica para autorizar cualquier transacción en el . Verificar la dirección web: acceder al portal bancario escribiendo la URL directamente en el navegador y evitar ingresar mediante enlaces recibidos por mensaje o correo.

acceder al portal bancario escribiendo la URL directamente en el navegador y evitar ingresar mediante enlaces recibidos por mensaje o correo. Nunca compartir claves ni tokens: recordar que ninguna entidad bancaria solicita contraseñas, datos confidenciales o códigos de verificación por teléfono ni mensajería.

Preguntas frecuentes sobre ciberseguridad y Home Banking

La preocupación por el aumento de delitos informáticos genera dudas fundamentales entre los usuarios sobre cómo actuar a tiempo para evitar consecuencias patrimoniales.

Frente a la proliferación de maniobras de robo de información, la adopción de hábitos de higiene digital y el conocimiento de las tácticas de engaño constituyen la barrera defensiva más sólida para frenar cualquier intento de estafa.

Es fundamental activar el segundo factor, verificar URL y nunca compartir claves protege tus ahorros. Freepik

¿Qué debo hacer si sospecho de un robo de claves en mi Home Banking? Contactar inmediatamente al banco para bloquear los accesos, modificar las contraseñas desde otro dispositivo seguro y realizar la denuncia policial correspondiente.

Contactar inmediatamente al banco para bloquear los accesos, modificar las contraseñas desde otro dispositivo seguro y realizar la denuncia policial correspondiente. ¿El banco me puede pedir el token de seguridad para cancelar una transferencia? No. Ninguna entidad legítima solicitará el token ni las claves para anular operaciones o solucionar inconvenientes técnicos; si lo piden, se trata de una estafa .

No. Ninguna entidad legítima solicitará el token ni las claves para anular operaciones o solucionar inconvenientes técnicos; si lo piden, se trata de una . ¿Es seguro usar redes Wi-Fi públicas para ingresar al Home Banking? No es recomendable. Las redes abiertas pueden ser interceptadas por terceros para concretar el robo de información sensible.

La prevención activa y la cautela ante comunicaciones no solicitadas resultan fundamentales en la era de la bancarización digital. Verificar siempre la autenticidad de los canales oficiales y proteger los datos de acceso permite operar con tranquilidad y mantener a resguardo los activos financieros.