Robo millonario de criptomonedas a Binance: qué es una hot wallet y por qué facilitó el hackeo

Esta conexión permanente permite operar con inmediatez en cualquier criptomoneda, pero también expone la infraestructura a eventuales filtraciones o accesos no autorizados por parte de terceros.

Un ordenador especial de Binance, que comercia con bitcóin y otras criptomonedas. EFE/Robert Ghement

Las hipótesis sobre el accionar desde Corea del Norte

Frente a la investigación en curso por el millonario robo de criptomonedas, los analistas evalúan cómo se habría vulnerado el sistema de claves:

Filtro de autorizaciones permanentes: especialistas sugieren que los atacantes habrían obtenido un token de acceso ilimitado a través de la firma digital de una hot wallet, permitiendo extraer activos en pocos minutos.

especialistas sugieren que los atacantes habrían obtenido un token de acceso ilimitado a través de la firma digital de una hot wallet, permitiendo extraer activos en pocos minutos. Mecanismos de infiltración: investigadores independientes evalúan la hipótesis de que unidades cibernéticas con presuntos nexos en Corea del Norte habrían empleado ingeniería social o software malicioso en dispositivos clave para comprometer los accesos.

investigadores independientes evalúan la hipótesis de que unidades cibernéticas con presuntos nexos en habrían empleado ingeniería social o software malicioso en dispositivos clave para comprometer los accesos. Medidas de prevención recomendadas: para reducir el riesgo ante un posible hackeo, los expertos aconsejan utilizar esquemas de firma múltiple (multisig), autenticación biométrica y resguardar la mayor parte del capital en dispositivos fríos sin conexión a la red.

Preguntas frecuentes tras el hackeo a Binance

Ante la incertidumbre que genera el incidente en el mercado de las criptomonedas, estas son las dudas principales de los usuarios:

¿Qué pasó y el monto del hackeo? Confirmado en USD 6.300 millones en un ataque que afectó billeteras calientes (hot wallets) en 10 blockchains. La atribución apunta al grupo TraderTraitor (Corea del Norte).

Confirmado en en un ataque que afectó billeteras calientes (hot wallets) en 10 blockchains. La atribución apunta al grupo (Corea del Norte). ¿Qué pasa con los saldos? Binance y sus directivos (Richard Teng, Yi He y CZ) emitieron comunicados oficiales asegurando que los fondos están a salvo. Cubrirán el 100% de las pérdidas utilizando su fondo de garantía SAFU (que cuenta con cerca de USD 1.000 millones en Bitcoin) y reservas de la empresa.

Binance y sus directivos (Richard Teng, Yi He y CZ) emitieron comunicados oficiales asegurando que los fondos están a salvo. Cubrirán el 100% de las pérdidas utilizando su fondo de garantía (que cuenta con cerca de USD 1.000 millones en Bitcoin) y reservas de la empresa. ¿Estado de retiros y depósitos? Los retiros permanecen suspendidos preventivamente. Se estima que se restablecerán en un lapso aproximado de 48 horas (hacia el 1 de noviembre), mientras que los depósitos ya se reanudaron y operan con normalidad.

El incidente reaviva la importancia de extremar los controles de ciberseguridad tanto en grandes plataformas como en cuentas personales. La combinación de almacenamiento fuera de línea y protocolos de autenticación estrictos se consolida como la principal barrera defensiva para proteger los activos digitales frente a ataques complejos en el entorno global.