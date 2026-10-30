Investigan un hackeo histórico a Binance que involucra a la elite de Corea del Norte

El alcance del ataque y sus repercusiones en la seguridad internacional, advirtiendo cómo el accionar sistemático de grupos vinculados a Corea del Norte vulnera las defensas informáticas globales mediante sofisticados esquemas de hackeo.
El rol de Corea del Norte en el mayor hackeo registrado
Las principales firmas de inteligencia en blockchain señalaron al grupo de elite surcoreano TraderTraitor, que estaría respaldado por el gobierno de Corea del Norte.
Según las investigaciones preliminares, el ataque permitió drenar fondos en apenas 20 minutos, superando ampliamente los récords anteriores y consolidando una modalidad utilizada por el régimen comunista para financiar proyectos estatales mediante el ciberdelito.
El plan de contingencia en el mercado de las criptomonedas
Ante la magnitud del incidente, tanto la plataforma de intercambio como las autoridades internacionales activaron mecanismos de respuesta inmediata:
- Inmovilización de activos: se logró congelar cerca de U$S3.000 millones en criptomonedas a través de la cooperación con emisores de monedas estables y firmas de análisis.
- Garantía para los usuarios: desde la conducción de la empresa se confirmó la suspensión preventiva de retiros y se ratificó que la firma cubrirá la totalidad de las pérdidas patrimoniales de las víctimas del hackeo.
- Estrategia geopolítica: organismos de ciberseguridad sostienen que Corea del Norte ha perfeccionado sus herramientas de incursión digital como vía alternativa para eludir sanciones y captar divisas extranjeras.
El caso deja al descubierto la vulnerabilidad técnica de las billeteras conectadas a internet y plantea dudas sobre los controles de autorización en infraestructuras de gran escala.
Frente a la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos, la industria de los activos digitales enfrenta la urgente necesidad de implementar protocolos de seguridad mucho más estrictos para proteger los fondos de los usuarios a nivel mundial.
En pocas palabras
- Investigan hackeo histórico: más de 6.300 millones de dólares en criptomonedas robados de Binance.
- Vínculos con Corea del Norte: se señala al grupo TraderTraitor como responsable directo.
- Respuesta del mercado: se inmovilizaron activos y la plataforma cubrirá pérdidas de usuarios.