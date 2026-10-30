Investigan un hackeo histórico a Binance que involucra a la elite de Corea del Norte

Según las investigaciones preliminares, el ataque permitió drenar fondos en apenas 20 minutos, superando ampliamente los récords anteriores y consolidando una modalidad utilizada por el régimen comunista para financiar proyectos estatales mediante el ciberdelito.

EFE/Pablo Gianinazzi

El plan de contingencia en el mercado de las criptomonedas

Ante la magnitud del incidente, tanto la plataforma de intercambio como las autoridades internacionales activaron mecanismos de respuesta inmediata:

Inmovilización de activos: se logró congelar cerca de U$S3.000 millones en criptomonedas a través de la cooperación con emisores de monedas estables y firmas de análisis.

se logró congelar cerca de U$S3.000 millones en a través de la cooperación con emisores de monedas estables y firmas de análisis. Garantía para los usuarios: desde la conducción de la empresa se confirmó la suspensión preventiva de retiros y se ratificó que la firma cubrirá la totalidad de las pérdidas patrimoniales de las víctimas del hackeo .

desde la conducción de la empresa se confirmó la suspensión preventiva de retiros y se ratificó que la firma cubrirá la totalidad de las pérdidas patrimoniales de las víctimas del . Estrategia geopolítica: organismos de ciberseguridad sostienen que Corea del Norte ha perfeccionado sus herramientas de incursión digital como vía alternativa para eludir sanciones y captar divisas extranjeras.

Una persona jugando con una consola de juegos de Binance. EFE/EPA/Robert Ghement

El caso deja al descubierto la vulnerabilidad técnica de las billeteras conectadas a internet y plantea dudas sobre los controles de autorización en infraestructuras de gran escala.

Frente a la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos, la industria de los activos digitales enfrenta la urgente necesidad de implementar protocolos de seguridad mucho más estrictos para proteger los fondos de los usuarios a nivel mundial.