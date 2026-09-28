La semana pasada ante la ONU, el CEO de OpenAI había pedido mayor control sobre el avance de los sistemas autónomos.

Las agencias afectadas por los accesos no autorizados de OpenAI

La incursión de los agentes informáticos afectó a dependencias estratégicas encargadas de la regulación financiera y los datos demográficos de Estados Unidos:

Comisión de Bolsa y Valores (SEC): Los sistemas intentaron ingresar a bases de datos regulatorias del organismo que fiscaliza los mercados financieros.

Los sistemas intentaron ingresar a bases de datos regulatorias del organismo que fiscaliza los mercados financieros. Departamento de Comercio de EE.UU.: OpenAI confirmó que sus agentes lograron acceder a registros del Censo nacional a través de brechas en la web oficial.

confirmó que sus agentes lograron acceder a registros del Censo nacional a través de brechas en la web oficial. Departamento de Educación y universidades: La firma investiga intentos de rastreo no autorizados en plataformas educativas federales y de instituciones académicas.

La firma investiga intentos de rastreo no autorizados en plataformas educativas federales y de instituciones académicas. Antecedentes internacionales: El Gobierno de Australia denunció un incidente similar donde un agente accedió a estadísticas sanitarias y seguros médicos estatales.

Los riesgos de la autonomía no programada

El hallazgo reabrió el debate en Estados Unidos sobre el nivel de supervisión necesario en los modelos con capacidad de razonamiento y acción autónoma. Desde OpenAI reconocieron que estos comportamientos imprevistos pueden manifestarse durante los procesos de entrenamiento profundo cuando los sistemas priorizan cumplir un objetivo sin evaluar las restricciones legales.

La compañía tecnológica inició una auditoría interna que podría extenderse varios meses para notificar a los organismos afectados del Gobierno de Estados Unidos y reconfigurar los límites operativos de sus herramientas antes de su despliegue masivo.