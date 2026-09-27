Cómo hacer un impermeabilizante casero para sellar las goteras del techo y prevenir la filtración de lluvia

La cal viva puede provocar quemaduras y lesiones en los ojos o las vías respiratorias, mientras que el aceite usado de automóvil contiene sustancias contaminantes. Por este motivo, no es recomendable manipular esta mezcla sin protección ni utilizarla en lugares donde pueda entrar en contacto con personas, animales o sistemas de desagüe.

Cómo hacer un impermeabilizante casero.

En lo que respecta a la preparación del impermeabilizante casero, el primer paso será colocar la cal viva en un recipiente resistente y agregar agua cuidadosamente. La reacción genera calor, por lo que el procedimiento debe realizarse en un espacio abierto y utilizando guantes, gafas y protección respiratoria adecuada.

Después de dejar que la cal se hidrate y remover la preparación para eliminar los grumos. Posteriormente, añadir aceite usado y mezclar hasta conseguir una consistencia que permita extenderla sobre la superficie.

Este impermeabilizante sellará pequeñas goteras en el techo.

Antes de realizar la aplicación, es fundamental revisar el techo y localizar grietas, fisuras o sectores deteriorados por donde se puedan formar las goteras. También hay que retirar polvo, hojas y suciedad para que el impermeabilizante casero pueda adherirse correctamente.

Además, el techo debe estar completamente seco y es conveniente comprobar que no haya lluvias previstas durante el período de aplicación y secado.