Cómo hacer un impermeabilizante casero para sellar las goteras del techo y prevenir la filtración de lluvia
La presencia de goteras y filtraciones puede generar un problema mayor en la estructura de la casa. Aprendé a prevenir estos inconvenientes
Antes de contarte cuál es el mejor impermeabilizante casero, es menester aclarar que se trata de una solución temporal y para grietas pequeñas. Si el problema es grande, será mejor comprar un producto industrial que venden en ferreterías o Mercado Libre y luego sellar las goteras.
Paso a paso: cómo hacer un impermeabilizante casero para el techo
Una de las opciones para hacer un impermeabilizante casero es reunir cal viva, agua y aceite quemado de motor para crear una mezcla de consistencia similar a la de una pintura.
La cal viva puede provocar quemaduras y lesiones en los ojos o las vías respiratorias, mientras que el aceite usado de automóvil contiene sustancias contaminantes. Por este motivo, no es recomendable manipular esta mezcla sin protección ni utilizarla en lugares donde pueda entrar en contacto con personas, animales o sistemas de desagüe.
En lo que respecta a la preparación del impermeabilizante casero, el primer paso será colocar la cal viva en un recipiente resistente y agregar agua cuidadosamente. La reacción genera calor, por lo que el procedimiento debe realizarse en un espacio abierto y utilizando guantes, gafas y protección respiratoria adecuada.
Después de dejar que la cal se hidrate y remover la preparación para eliminar los grumos. Posteriormente, añadir aceite usado y mezclar hasta conseguir una consistencia que permita extenderla sobre la superficie.
Antes de realizar la aplicación, es fundamental revisar el techo y localizar grietas, fisuras o sectores deteriorados por donde se puedan formar las goteras. También hay que retirar polvo, hojas y suciedad para que el impermeabilizante casero pueda adherirse correctamente.
Además, el techo debe estar completamente seco y es conveniente comprobar que no haya lluvias previstas durante el período de aplicación y secado.
En pocas palabras
- Impermeabilizante casero: Se puede crear una mezcla para sellar grietas pequeñas en techos con cal viva, agua y aceite quemado.
- Precauciones: La manipulación de cal viva y aceite usado requiere protección personal y debe hacerse en espacios abiertos por sus riesgos y contaminantes.
- Aplicación: Antes de sellar, limpiar y asegurar que el techo esté seco y sin lluvias previstas para garantizar la correcta adherencia.