Un pequeño de 9 años comenzó a sentir una molesta sensación en el interior de su oreja derecha, acompañada por un leve zumbido constante y un crujido particular al masticar. Sus padres, convencidos de que se trataba de una acumulación de agua o un simple tapón de cera decidieron llevarlo al hospital.
"Creyeron que tenía un tapón de cera": lo llevaron al hospital y le descubrieron un parásito chupa sangre
Un niño de 9 años acudió a urgencias por una supuesta acumulación de cera y un leve zumbido, pero lo que encontraron los médicos dejó sin palabras a todos
El caso ocurrió en mayo de 2019 en el hospital pediátrico Yale New Haven Children's Hospital, ubicado en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Al recibir al paciente en la sala de emergencias, los médicos de guardia procedieron al examen de rutina sin esperar sorpresas.
Un parásito alojado en la oreja
Sin embargo, el escenario cambió drásticamente cuando el especialista iluminó el canal auditivo con un otoscopio de alta precisión. Para asombro del equipo de salud, no había cerumen ni inflamación convencional: en lo más profundo del oído se hallaba un diminuto parásito vivo que había logrado atravesar el conducto hasta alojarse en la zona más sensible.
Una garrapata americana de la madera (Dermacentor variabilis) resultó ser el visitante. No solo había ingresado a la cavidad, sino que había incrustado firmemente sus piezas bucales sobre la mismísima membrana timpánica para alimentarse de sangre.
La delicada ubicación de la garrapata impedía una extracción simple en la camilla de guardia, ya que tirarla con pinzas comunes podía romper el tímpano y provocar una sordera permanente.
Una cirugía con anestesia general
El equipo quirúrgico liderado por los doctores David Kasle y Erik Waldman trasladó al niño de urgencia al quirófano para operarlo bajo anestesia general, utilizando un microgancho especializado bajo visión microscópica.
Esta extraordinaria historia acontecida en 2019 fue minuciosamente documentada e ilustrada con imágenes médicas en la prestigiosa biblioteca y revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM), convirtiéndose en un caso de referencia internacional sobre cuerpos extraños en otología.
Finalmente, y tras la intervención quirúrgica y un tratamiento con gotas antibióticas, el niño recuperó la audición por completo y fue dado de alta sin secuelas.
En pocas palabras
- Un niño de 9 años: fue al hospital creyendo tener cera en el oído, pero descubrieron un parásito vivo alojado en su tímpano.
- Hallazgo insólito: los médicos encontraron una garrapata americana alimentándose de sangre en el conducto auditivo, requiriendo cirugía de urgencia.
- Recuperación exitosa: tras una intervención con anestesia general y un tratamiento postoperatorio, el niño recuperó la audición sin secuelas.