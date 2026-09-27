"Creyeron que tenía un tapón de cera": lo llevaron al hospital y le descubrieron un parásito chupa sangre

Una garrapata americana de la madera (Dermacentor variabilis) resultó ser el visitante. No solo había ingresado a la cavidad, sino que había incrustado firmemente sus piezas bucales sobre la mismísima membrana timpánica para alimentarse de sangre.

La garrapata estaba alimentándose de la sangre del niño.

La delicada ubicación de la garrapata impedía una extracción simple en la camilla de guardia, ya que tirarla con pinzas comunes podía romper el tímpano y provocar una sordera permanente.

Una cirugía con anestesia general

El equipo quirúrgico liderado por los doctores David Kasle y Erik Waldman trasladó al niño de urgencia al quirófano para operarlo bajo anestesia general, utilizando un microgancho especializado bajo visión microscópica.

Esta extraordinaria historia acontecida en 2019 fue minuciosamente documentada e ilustrada con imágenes médicas en la prestigiosa biblioteca y revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM), convirtiéndose en un caso de referencia internacional sobre cuerpos extraños en otología.

Finalmente, y tras la intervención quirúrgica y un tratamiento con gotas antibióticas, el niño recuperó la audición por completo y fue dado de alta sin secuelas.