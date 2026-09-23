Llegó al hospital con un llanto de terror: el misterio detrás del hombre que derramaba sangre

Un hombre de 52 años se presentó de urgencia en el hospital desconcertado por un síntoma aberrante: de manera totalmente espontánea, comenzó a derramar lágrimas de sangre pura y brillante.
La historia del caso, minuciosamente documentado en la prestigiosa revista científica New England Journal of Medicine, dejó perplejos a los profesionales de la salud que lo recibieron.
El diagnóstico detrás de la pesadilla
Sin antecedentes de golpes en la zona ocular, cortes en la córnea ni patologías oftalmológicas aparentes, el paciente experimentó el fenómeno en un par de ocasiones que lo llevaron a buscar asistencia médica inmediata de inmediato ante el temor de estar sufriendo una catástrofe irreversible.
Ante la falta de heridas externas o traumatismos previos, el equipo médico activó protocolos de alta complejidad que incluyeron exhaustivos estudios neurológicos y oftalmológicos para descartar trastornos graves de coagulación o lesiones cerebrales.
El verdadero giro de la historia se produjo al examinar minuciosamente el ojo del paciente bajo una lámpara de hendidura de alta precisión dentro del hospital.
Los especialistas descubrieron la causa real del cuadro: el hombre padecía hemolacria, una condición sumamente infrecuente originada por pequeños hemangiomas conjuntivales.
Dicho en otras palabras, se trataba de diminutos vasos sanguíneos extremadamente frágiles, que colapsaban ante la más mínima presión y teñían el llanto.
La ciencia desarticula el mito
Este tipo de eventos clínicos extraordinarios sirvieron históricamente para alimentar mitos populares, leyendas urbanas sobre maldiciones o falsos estigmas. Sin embargo, el abordaje científico demostró que se trataba de un simple problema vascular.
Para solucionar el problema, los médicos recetaron un tratamiento basado en gotas oftalmogógicas de timolol, orientadas a reducir la presión y estabilizar los frágiles vasos sanguíneos afectados.
El resultado fue contundente: tras un riguroso seguimiento médico de un año, el paciente no volvió a registrar ni un solo episodio, archivando el terrorífico episodio como una rareza médica resuelta.
En pocas palabras
- Hallazgo médico: un hombre de 52 años presentó lágrimas de sangre espontáneas, desconcertando a los médicos.
- Diagnóstico: se determinó hemolacria, una rara condición vascular causada por hemangiomas conjuntivales frágiles.
- Tratamiento y evolución: gotas de timolol resolvieron el problema, logrando un año sin episodios del síntoma.