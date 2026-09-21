Creyó que era un golpe y fue al médico 3 años después: tenía un cuchillo clavado en el cerebro

Sin embargo, el damnificado asumió que el malestar posterior se debía simplemente a un traumatismo leve o a un golpe superficial tras la pelea, decidiendo seguir adelante con su rutina diaria.

Los médicos quedaron sorprendidos al realizar la cirugía.

Con el correr de los meses, la molestia persistió en silencio mientras el tejido cerebral comenzaba a tolerar de manera insólita la presencia del cuerpo extraño oxidado.

Durante tres años enteros, el protagonista cumplió con sus actividades habituales ignorando por completo que cargaba con una hoja metálica en el interior de su propio cráneo, hasta que finalmente las secuelas físicas lo obligaron a buscar asistencia profesional.

El descubrimiento que paralizó a los médicos

El diagnóstico definitivo llegó cuando el paciente ingresó a un centro asistencial y los médicos ordenaron estudios de diagnóstico por imágenes.

La radiografía y las placas revelaron el peligroso objeto metálico incrustado a milímetros de zonas vitales, derivando en una compleja intervención quirúrgica de alta complejidad en el hospital para remover el arma blanca mediante una craneotomía milimétrica que salvó su vida de milagro.