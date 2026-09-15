Intentó abrocharse la camisa y su propia mano lo atacó: el extraño diagnóstico que impactó en la medicina

"El cerebro pierde la capacidad de reconocer la autoría del movimiento. El paciente siente literalmente que su extremidad obedece a una fuerza externa", explican los reportes de la literatura médica.

La explicación científica detrás del fenómeno

Los registros médicos documentan con precisión el origen de estas fallas en la arquitectura cerebral. Un informe clínico detallado por especialistas en la publicación médica especializada ACNR (Advances in Clinical Neuroscience & Rehabilitation) reveló cómo un infarto cerebral isquémico en el lóbulo parietal derecho provocó que un paciente perdiera la percepción de control sobre su brazo izquierdo.

Este tipo de cuadros suele presentar alteraciones adicionales muy complejas en la sensibilidad. Durante los exámenes de diagnóstico, los médicos detectan síntomas como la astereognosia (la incapacidad de identificar objetos mediante el tacto sin mirarlos) y la agrafestesia (la imposibilidad de reconocer números o letras trazados suavemente sobre la piel).

Aunque no existe un procedimiento quirúrgico para revertir el cuadro de forma inmediata, el abordaje mediante rehabilitación física, terapia conductual y seguimiento farmacológico permite a los pacientes recuperar progresivamente el control de sus rutinas.