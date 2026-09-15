Tras 10 años, China envía a un país de América del Sur nuevos vagones para transportar 147 millones de toneladas de granos

Después de una década, un país de América del Sur volvió a incorporar vagones cerealeros nuevos de China. La operación apunta a reforzar el transporte ferroviario de granos y mejorar la logística de una de las principales actividades exportadoras de Argentina.
En junio de 2025 llegaron al puerto de Buenos Aires 90 vagones 0 kilómetro procedentes de China, como parte de una compra total de 180 unidades. Se trata de la mayor incorporación de este tipo de material rodante desde 2015 y fue posible a partir de un acuerdo comercial entre el sistema ferroviario de cargas y empresas del sector agroindustrial.
China vuelve a apostar por el tren argentino: llegaron nuevos vagones para transportar granos y reforzar las exportaciones
Cada vagón que llegó a este país de América del Sur tiene una capacidad de 55 toneladas, por lo que las 90 unidades de esta primera tanda permiten sumar 4.950 toneladas de capacidad de carga. El objetivo es destinarlas principalmente al transporte de granos y otros productos agroindustriales a través del Ferrocarril Belgrano.
La adquisición se concretó mediante un acuerdo entre Belgrano Cargas, CMEC (la empresa china involucrada en la operación) y compañías del sector agropecuario, entre ellas ACA, Cofco y Viterra. El esquema incluyó anticipos de fletes para financiar la compra del nuevo material ferroviario.
Una red clave para el campo argentino
La incorporación de los vagones tiene el objetivo de ampliar la capacidad logística del agro y facilitar el traslado de la producción hacia los principales puntos de exportación. La línea Belgrano atraviesa buena parte del centro y norte productivo de la Argentina y conecta zonas agrícolas de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy con los puertos del área del Gran Rosario.
El ferrocarril cumple así un papel estratégico para transportar grandes volúmenes de granos desde las regiones productivas hasta los puertos, donde la mercadería puede continuar su recorrido hacia los mercados internacionales.
La importancia del sector agrícola también se refleja en los números de Trenes Argentinos Cargas. Durante 2024, los productos vinculados con la actividad agroindustrial representaron alrededor del 63% de los despachos transportados.
En pocas palabras
- China envía vagones: Argentina recibió 90 vagones cerealeros, sumando capacidad de carga para granos.
- Optimización logística: La meta es potenciar las exportaciones agroindustriales a través del Ferrocarril Belgrano.
- Acuerdo comercial: La adquisición se concretó mediante un convenio entre el sistema ferroviario y empresas agropecuarias.