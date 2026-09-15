Tras 10 años, China envía a un país de América del Sur nuevos vagones para transportar 147 millones de toneladas de granos

La adquisición se concretó mediante un acuerdo entre Belgrano Cargas, CMEC (la empresa china involucrada en la operación) y compañías del sector agropecuario, entre ellas ACA, Cofco y Viterra. El esquema incluyó anticipos de fletes para financiar la compra del nuevo material ferroviario.

Una red clave para el campo argentino

La incorporación de los vagones tiene el objetivo de ampliar la capacidad logística del agro y facilitar el traslado de la producción hacia los principales puntos de exportación. La línea Belgrano atraviesa buena parte del centro y norte productivo de la Argentina y conecta zonas agrícolas de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy con los puertos del área del Gran Rosario.

El ferrocarril cumple así un papel estratégico para transportar grandes volúmenes de granos desde las regiones productivas hasta los puertos, donde la mercadería puede continuar su recorrido hacia los mercados internacionales.

La importancia del sector agrícola también se refleja en los números de Trenes Argentinos Cargas. Durante 2024, los productos vinculados con la actividad agroindustrial representaron alrededor del 63% de los despachos transportados.