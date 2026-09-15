La regulación de la inteligencia artificial se convirtió en un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos y China, en la carrera global por dominar esta tecnología. Mientras Donald Trump rechaza frenar el desarrollo de la IA para mantener la ventaja estadounidense, Pekín acusa a Washington de intentar limitar su avance y defiende una IA “abierta”, informó EFE.
La inteligencia artificial desató una nueva tensión entre Estados Unidos y China
Estados Unidos y China se enfrentan por la regulación de la IA mientras compiten por liderar el desarrollo de modelos avanzados
Estados Unidos no quiere perder ventaja frente a China
El presidente estadounidense Donald Trump calificó de “fuerzas negativas” a quienes piden más regulación y aseguró que Estados Unidos está “liderando ante China en IA”.
Sus declaraciones contradicen el llamado del fundador de Anthropic, Dario Amodei, quien pidió un “ritmo más lento” en el desarrollo de modelos avanzados, postura respaldada por Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI).
Trump insiste en que frenar la IA podría ceder terreno a China en una tecnología considerada estratégica para la seguridad nacional y el liderazgo global.
China acusa a EE.UU. de usar la regulación como arma tecnológica
China respondió a través del diario oficialista Global Times, acusando a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de promover un “manual de guerra fría” para frenar el avance chino.
Según el medio, las advertencias de Amodei esconden una “agenda oculta” que buscaría estrangular el desarrollo chino, mediante restricciones como la prohibición de venta de chips avanzados.
El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, definió la IA como un nuevo terreno de “rivalidad entre grandes potencias” y pidió reforzar la supervisión sobre datos, algoritmos y aplicaciones civiles y militares.
China impulsa una inteligencia artificial abierta
Lejos de ralentizar su avance, China busca liderar la IA más allá de sus fronteras. El presidente Xi Jinping pidió una gobernanza “precisa y efectiva” y lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación en IA con más de treinta países.
En la cumbre de los BRICS, China ofreció apoyo para acelerar el desarrollo tecnológico del bloque. Empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent y Zhipu avanzan con modelos abiertos, precios bajos y rápida adopción comercial, pese a las restricciones estadounidenses sobre chips.
Modelos como Kimi K3, Qwen3.8-Max o GLM-5.2 ya se acercan al rendimiento de sistemas de OpenAI y Anthropic.
La disputa entre Estados Unidos y China revela que la inteligencia artificial es mucho más que una herramienta tecnológica: es un eje de poder global.
En pocas palabras
- Tensión bilateral: Estados Unidos y China compiten por liderar la inteligencia artificial y debaten su regulación.
- EE.UU. advierte: Donald Trump rechaza frenar el desarrollo de la IA para no ceder ventaja estratégica ante China.
- China responde: Pekín acusa a Washington de usar la regulación como arma para frenar su avance tecnológico en IA.