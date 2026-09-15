La inteligencia artificial desató una nueva tensión entre Estados Unidos y China

Trump insiste en que frenar la IA podría ceder terreno a China en una tecnología considerada estratégica para la seguridad nacional y el liderazgo global.

China acusa a EE.UU. de usar la regulación como arma tecnológica

China respondió a través del diario oficialista Global Times, acusando a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de promover un “manual de guerra fría” para frenar el avance chino.

Según el medio, las advertencias de Amodei esconden una “agenda oculta” que buscaría estrangular el desarrollo chino, mediante restricciones como la prohibición de venta de chips avanzados.

El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, definió la IA como un nuevo terreno de “rivalidad entre grandes potencias” y pidió reforzar la supervisión sobre datos, algoritmos y aplicaciones civiles y militares.

Varias aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en un teléfono móvil. EFE/Hannibal Hanschke

China impulsa una inteligencia artificial abierta

Lejos de ralentizar su avance, China busca liderar la IA más allá de sus fronteras. El presidente Xi Jinping pidió una gobernanza “precisa y efectiva” y lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación en IA con más de treinta países.

En la cumbre de los BRICS, China ofreció apoyo para acelerar el desarrollo tecnológico del bloque. Empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent y Zhipu avanzan con modelos abiertos, precios bajos y rápida adopción comercial, pese a las restricciones estadounidenses sobre chips.

Modelos como Kimi K3, Qwen3.8-Max o GLM-5.2 ya se acercan al rendimiento de sistemas de OpenAI y Anthropic.

La disputa entre Estados Unidos y China revela que la inteligencia artificial es mucho más que una herramienta tecnológica: es un eje de poder global.