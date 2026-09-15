La ONU exige una gobernanza internacional de la inteligencia artificial

Türk sostuvo que la IA está acelerando el ritmo de las guerras, ampliando su alcance y erosionando salvaguardas que previenen el uso de armas de destrucción masiva. Ante este escenario, la ONU reclama una gobernanza multilateral, basada en el derecho internacional y los derechos humanos, para evitar que la tecnología avance sin control.

Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk, pidieron ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados ante el riesgo de perder control sobre ellos.

Estados, empresas y expertos coinciden en la necesidad de frenar el ritmo

Las advertencias de la ONU se suman a las de figuras clave del sector tecnológico como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk, quienes piden ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados ante el riesgo de perder control sobre ellos.

Türk enfatizó que “ningún país puede gobernar esta tecnología por sí solo” y que ninguna empresa debería decidir unilateralmente qué riesgos debe aceptar el mundo.

La ONU insta a crear foros multilaterales donde Estados y compañías coordinen límites, protocolos de seguridad y mecanismos de supervisión global. El objetivo: evitar que la IA avance más rápido que la capacidad de proteger los derechos humanos y la estabilidad internacional.

Qué implica una gobernanza internacional de la IA

La gobernanza internacional propuesta por la ONU incluye:

Reglas globales vinculantes para el desarrollo y despliegue de modelos avanzados.

para el desarrollo y despliegue de modelos avanzados. Supervisión independiente de sistemas de IA con potencial de riesgo.

de sistemas de IA con potencial de riesgo. Transparencia obligatoria sobre capacidades, límites y protocolos de seguridad.

sobre capacidades, límites y protocolos de seguridad. Cooperación entre Estados para evitar que la IA se utilice en conflictos, vigilancia masiva o manipulación democrática.

para evitar que la IA se utilice en conflictos, vigilancia masiva o manipulación democrática. Protección explícita de derechos humanos, garantizando que ninguna persona deba renunciar a ellos por avances tecnológicos.

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, afirmó que “todos los derechos humanos están en riesgo”.

Türk resume el desafío: la inteligencia artificial ya es una tecnología transnacional, y solo una regulación global puede evitar que se convierta en una amenaza sistémica.

La advertencia de la ONU marca un punto crítico en la discusión global sobre la inteligencia artificial. Con riesgos que afectan desde la vida hasta la democracia, el organismo exige una gobernanza internacional urgente que establezca límites claros y proteja los derechos humanos.