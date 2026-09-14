La ONU alerta que la inteligencia artificial ya amenaza derechos básicos en todo el mundo

El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, advirtió que el avance acelerado de la inteligencia artificial amenaza “todos los derechos humanos”, desde la vida y la privacidad hasta la seguridad y el acceso a servicios básicos. La organización llamó a frenar la carrera tecnológica y a establecer una gobernanza multilateral basada en el derecho internacional.
Riesgos existenciales y fallos que afectan servicios esenciales
Según informa EFE, Türk señaló que la carrera hacia una IA cada vez más potente supone “mayores riesgos existenciales” para la vida cotidiana. La inteligencia artificial agéntica, capaz de tomar decisiones autónomas, ya muestra fallos que podrían paralizar servicios esenciales, fracturar comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y afectar instituciones democráticas.
El alto comisionado advirtió que poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros, y que la inteligencia artificial está acelerando el ritmo de las guerras y erosionando salvaguardas que previenen el uso de armas de destrucción masiva.
Llamado a frenar el desarrollo y a una gobernanza internacional
Las advertencias llegan tras pedidos de figuras del sector como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk, quienes reclaman ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados ante el riesgo de perder control sobre ellos.
Türk sostuvo que ningún país puede gobernar la inteligencia artificial por sí solo y que ninguna empresa debería decidir unilateralmente qué riesgos debe aceptar el mundo.
Pidió que Estados y compañías se movilicen en foros multilaterales para establecer reglas globales basadas en derechos humanos y en el derecho internacional, evitando que la tecnología avance sin límites ni supervisión.
La advertencia de la ONU marca un punto crítico en el debate global sobre la inteligencia artificial. Con riesgos que afectan desde la vida hasta la democracia, el organismo exige una gobernanza internacional urgente para evitar que el desarrollo tecnológico avance más rápido que la capacidad de proteger los derechos humanos.
En pocas palabras
- ONU alerta: la inteligencia artificial acelera y amenaza todos los derechos humanos esenciales.
- Riesgos existenciales: la IA autónoma podría colapsar servicios vitales y democracias.
- Gobernanza multilateral: urge regular la IA globalmente bajo derecho internacional.