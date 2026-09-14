La ONU alerta que la inteligencia artificial ya amenaza derechos básicos en todo el mundo

Llamado a frenar el desarrollo y a una gobernanza internacional

Las advertencias llegan tras pedidos de figuras del sector como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk, quienes reclaman ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados ante el riesgo de perder control sobre ellos.

Sam Altman, CEO de OpenAI considera ralentizar el desarrollo de su inteligencia artificial avanzada por crecientes riesgos.

Türk sostuvo que ningún país puede gobernar la inteligencia artificial por sí solo y que ninguna empresa debería decidir unilateralmente qué riesgos debe aceptar el mundo.

Pidió que Estados y compañías se movilicen en foros multilaterales para establecer reglas globales basadas en derechos humanos y en el derecho internacional, evitando que la tecnología avance sin límites ni supervisión.

La advertencia de la ONU marca un punto crítico en el debate global sobre la inteligencia artificial. Con riesgos que afectan desde la vida hasta la democracia, el organismo exige una gobernanza internacional urgente para evitar que el desarrollo tecnológico avance más rápido que la capacidad de proteger los derechos humanos.