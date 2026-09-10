Un ingeniero que trabajó en OpenAI y Anthropic alerta que la inteligencia artificial "podría matarnos a todos"

Críticas a los laboratorios y pedido de frenar el avance de los modelos

Coxon pidió una coordinación entre los principales proyectos de inteligencia artificial y medidas “costosas”, como una prohibición temporal de mejorar las capacidades de los modelos, hasta que existan garantías suficientes de seguridad.

También instó a los investigadores a reflexionar sobre el desarrollo de sistemas avanzados sin entender completamente su funcionamiento interno.

El investigador de Anthropic Evan Hubinger respaldó parte de sus advertencias y aseguró que “realmente creemos que la IA podría matar a todos los humanos”, estimando un riesgo “superior al 10%” en la próxima década, aunque aclaró que los modelos actuales presentan un riesgo bajo.

La renuncia de Coxon se suma a otros casos, como el de Geoffrey Hinton, quien dejó Google en 2023 para poder alertar sobre los peligros de la inteligencia artificial, y a la carta abierta de exempleados de OpenAI que denunciaron la falta de protección para quienes advierten sobre riesgos.

La dimisión de Coxon reaviva el debate sobre la responsabilidad de los laboratorios que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial. Sus advertencias, respaldadas por otros investigadores, apuntan a la necesidad de frenar la carrera tecnológica hasta contar con mecanismos de seguridad sólidos y supervisión independiente.