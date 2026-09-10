Robots humanoides ya ofrecen limpieza por 30 dólares la hora en San Francisco

Cada unidad cuesta 50.000 dólares fabricar. La empresa planea llegar a 1.000 limpiezas semanales en San Francisco para 2027 y expandirse a otras ciudades en 2028.

Los robots, controlados con realidad virtual, realizan aspirado y limpieza de superficies.

Preocupación entre trabajadoras y dudas sobre su eficacia

La iniciativa generó inquietud entre trabajadoras domésticas, que temen un posible desplazamiento laboral. “Poco a poco pareciera que nos quieren desplazar”, dijo a EFE María Ramírez, con 25 años de experiencia en limpieza. Sin embargo, considera difícil que los robots igualen la precisión y las preferencias personalizadas de los clientes.

Expertos como Ken Goldberg, profesor de ingeniería en UC Berkeley, coinciden: aseguró a ABC que se sorprendería si los robots pudieran realizar una limpieza “mínimamente útil”.

Señaló que tareas como recoger objetos, barrer o limpiar zonas difíciles siguen siendo un desafío para la robótica actual, además de advertir sobre riesgos de privacidad por la información que los dispositivos capturan en cada hogar.

Tau Robotics defiende que sus robots no reemplazan empleos, sino que amplían el mercado entre personas que no contrataban servicios de limpieza tradicionales.

El programa piloto de robots humanoides en San Francisco abre un debate sobre el futuro de la limpieza doméstica, la capacidad real de estas tecnologías y su impacto laboral. Mientras la empresa apuesta por expandirse, especialistas y trabajadoras cuestionan si los robots podrán cumplir con las expectativas y respetar la privacidad de los hogares.