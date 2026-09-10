Robots humanoides ya ofrecen limpieza por 30 dólares la hora en San Francisco

En San Francisco, la empresa Tau Robotics comenzó a ofrecer servicios de limpieza realizados por robots humanoides por 30 dólares la hora, en un programa piloto que busca expandirse a todo Estados Unidos. La iniciativa, que utiliza dispositivos operados con asistencia de inteligencia artificial, despertó preocupación entre trabajadoras domésticas y dudas sobre la capacidad real de estas máquinas, informó EFE.
Cómo funcionan los robots y qué tareas realizan
Tau Robotics presentó a robots como Chelsea y Elon, capaces de pasar la aspiradora, limpiar encimeras y sacar la basura. Cada servicio dura una hora, puede incluir dos robots simultáneos, y se reserva solo por invitación.
Por ahora, baños y dormitorios están fuera del alcance, salvo que el cliente lo solicite. Aunque los robots usan inteligencia artificial, no operan de forma totalmente autónoma: una persona los controla desde una ubicación central mediante gafas de realidad virtual, interviniendo cuando se atascan o necesitan asistencia.
Cada unidad cuesta 50.000 dólares fabricar. La empresa planea llegar a 1.000 limpiezas semanales en San Francisco para 2027 y expandirse a otras ciudades en 2028.
Preocupación entre trabajadoras y dudas sobre su eficacia
La iniciativa generó inquietud entre trabajadoras domésticas, que temen un posible desplazamiento laboral. “Poco a poco pareciera que nos quieren desplazar”, dijo a EFE María Ramírez, con 25 años de experiencia en limpieza. Sin embargo, considera difícil que los robots igualen la precisión y las preferencias personalizadas de los clientes.
Expertos como Ken Goldberg, profesor de ingeniería en UC Berkeley, coinciden: aseguró a ABC que se sorprendería si los robots pudieran realizar una limpieza “mínimamente útil”.
Señaló que tareas como recoger objetos, barrer o limpiar zonas difíciles siguen siendo un desafío para la robótica actual, además de advertir sobre riesgos de privacidad por la información que los dispositivos capturan en cada hogar.
Tau Robotics defiende que sus robots no reemplazan empleos, sino que amplían el mercado entre personas que no contrataban servicios de limpieza tradicionales.
El programa piloto de robots humanoides en San Francisco abre un debate sobre el futuro de la limpieza doméstica, la capacidad real de estas tecnologías y su impacto laboral. Mientras la empresa apuesta por expandirse, especialistas y trabajadoras cuestionan si los robots podrán cumplir con las expectativas y respetar la privacidad de los hogares.
En pocas palabras
- Robots humanoides: nuevos robots para limpieza en San Francisco ofrecen servicios por 30 dólares la hora.
- Funcionamiento y tareas: los robots, controlados con realidad virtual, realizan aspirado y limpieza de superficies.
- Debate e impacto: la iniciativa genera preocupación laboral y dudas sobre la eficacia y privacidad de los robots.