Celebran el rápido avance de los robots

En salto de altura, un robot superó los 2,88 metros, por encima del récord mundial humano de 2,45 metros establecido por el cubano Javier Sotomayor en 1993 y de los 0,95 metros, la mejor marca lograda por un humanoide en los juegos del año pasado.

Zhao Mingguo, investigador del Departamento de Automatización de la Universidad Tsinghua, señaló que, al igual que los deportes humanos llevan al límite las capacidades del cuerpo, los juegos de robots humanoides están diseñados para ampliar las fronteras tecnológicas de las máquinas inteligentes en distintos escenarios y condiciones.

Robots compiten en los cuartos de final de boxeo libre de la categoría de 80 kilogramos durante los juegos en Beijing. ZOU HONG / CHINA DAILY.

Según Zhao, la diferencia fundamental de este año es el paso hacia la autonomía. Los organizadores eliminaron los controles remotos en la mayoría de las pruebas. Exigieron que los robots dependieran por completo de su propia inteligencia artificial para percibir el entorno, tomar decisiones de manera autónoma y ejecutar acciones. “De marionetas manejadas con hilos a atletas autónomos: esa es la transformación que presenciamos en apenas un año”, subrayó.

La creciente vitalidad del sector también se refleja en las cifras. La cantidad de equipos participantes aumentó un 138% interanual, mientras que el número de robots participantes se cuadruplicó.

Este impulso se sustenta en las fortalezas manufactureras de China. Durante el primer semestre, el país envió al exterior más de 40.000 robots humanoides, lo que representó el 97% de la producción mundial, según el Instituto Chino de Electrónica. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática proyectó que la producción anual superará las 100.000 unidades.

Este año, el evento incorporó 21 competencias basadas en escenarios reales, lo que aceleró la transición de los robots del laboratorio a las aplicaciones en el mundo real.

Una de ellas, la competencia de destreza manual, puso a prueba la precisión de los movimientos mediante tareas como manipular pinzas y desenroscar tapas.

El “pentatlón combinado” elevó el nivel de exigencia al combinar carreras de velocidad con la realización de tareas, lo que obligó a los robots a dominar las leyes de la física, adaptarse a distintas superficies y recuperarse tras tropezar.

“El objetivo es evaluar hasta qué punto los robots producidos en serie pueden desenvolverse en entornos reales”, afirmó Chen Zilong, capitán del equipo de robots Afu.

Durante una práctica en un escenario hotelero, sus máquinas tuvieron dificultades sobre una alfombra gruesa, una superficie con la que nunca se habían encontrado durante el entrenamiento. Sin embargo, Chen considera que el contratiempo aportó datos valiosos.

“Cuando la gente ve robots trabajando en hoteles, centros comerciales y situaciones de rescate y lucha contra incendios, empieza a imaginar las posibilidades”, afirmó.

Zhang Feng, secretario del Partido del Consejo del Instituto Chino de Electrónica, señaló que los juegos se desarrollan en un contexto más amplio de transformación tecnológica.

“Los robots humanoides están dejando atrás las presentaciones escénicas y las demostraciones en pistas de carreras para convertirse en verdaderos asistentes en los hogares y trabajadores en las fábricas. Están llamados a ser la próxima innovación revolucionaria después de las computadoras, los teléfonos inteligentes y los vehículos de nueva energía”, afirmó.

Según el instituto, se prevé que el mercado chino de robots humanoides alcance los 870.000 millones de yuanes (u$s 129.400 millones) para 2030 y desempeñe un papel fundamental en la promoción de un desarrollo de alta calidad.

Los avances tecnológicos de China también impresionaron a los equipos internacionales. Flavio Tonidandel, entrenador del equipo de Brasil, declaró: “Estamos encantados de programar el robot chino Booster e interactuar con el robot humanoide más avanzado que hayamos visto”.

Zati Hakim Azizul Hasan, mentor del equipo malasio Robotedge, señaló: “China ofrece los mejores componentes. Cuando uno ve robots que corren más rápido y saltan más alto, esa es la receta secreta china”.

Por MA SI y YANG CHENG.